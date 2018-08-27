«Роскосмос» поспорил с Минобороны

Одной из задач совета директоров Центра Хруничева является завершение летных испытаний ракет «Ангара» с космодрома Плесецк, заявил «Коммерсанту» председатель совета Николай Севастьянов. Ранее министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что летные испытания космического ракетного комплекса «Ангара» на космодроме Плесецк уже завершены.

По словам Севастьянова, в задачи совета директоров Центра Хруничева входит «содействие стабилизации финансового состояния предприятия, обеспечение надежности ракет "Протон", завершение летных испытаний ракет «Ангара» с космодрома Плесецк, организация серийного производства замкнутого цикла в Омске».

Материалы по теме Повелитель батута Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов

Шойгу, выступая 7 августа на селекторном совещании, заявил о завершении летных испытаний комплекса «Ангара» на Плесецке. «В 2014 году на космодроме Плесецк мы успешно завершили летные испытания космического ракетного комплекса и первые пуски ракет-носителей "Ангара" легкого и тяжелого классов», — сказал министр обороны.

Официальное решение о начале работ над семейством «Ангара» принято первым президентом России Борисом Ельциным 6 января 1995 года. К настоящему времени ракета совершила всего два полета (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году). Согласно первоначальному плану, первый пуск «Ангары» должен был произойти в 2005-м. Всего к 2014 году на создание «Ангары» у Центра Хруничева ушло около трех миллиардов долларов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!