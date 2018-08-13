Глава НАСА отреагировал на угрозу прекращения поставок РД-180

Директор НАСА Джим Брайденстайн в интервью телеканалу C-SPAN прокомментировал возможное прекращение поставок российских двигателей РД-180 в США.

«Да, на самом деле Соединенные Штаты усердно работают над тем, чтобы не зависеть от двигателей РД-180», — ответил чиновник. Таким образом Брайденстайн ответил на вопрос ведущего о влиянии возможного прекращения Москвой поставок двигателей на планы по запуску коммерческих космических кораблей при помощи ракет ULA (United Launch Alliance).

«И я буду откровенен на этот счет: НАСA выделяется среди всего федерального правительства. Речь о том, что, когда отношения между странами становятся сложными, НАСА в состоянии поддерживать эти отношения», — добавил глава американского космического агентства.

Также Брайденстайн заявил о планируемой встрече с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. В госкорпорации сообщили, что мероприятие состоится в октябре 2018 года на Байконуре (Казахстан).

10 августа НАСА в ответ на возможное ограничение поставок российских двигателей РД-180 в США сослалось на необходимость исполнения Москвой контрактных обязательств.

Ранее в августе в Вашингтоне объявили о подготовке новых санкций против России из-за инцидента в Солсбери (Великобритания). В ответ на это российский сенатор Сергей Рябухин заявил, что Москва может ограничить поставки в США ракетных двигателей РД-180, которые компания United Launch Alliance использует в первой ступени ракеты-носителя Atlas 5.

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Силовые агрегаты выпускает НПО «Энергомаш». В январе гендиректор предприятия Игорь Арбузов заявил, что более половины выручки завода формируется из поставок двигателей в США — РД-180 для United Launch Alliance и РД-181 для Orbital ATK (в настоящее время входит в Northrop Grumman).

В частности, в 2018 году предприятие планирует поставить заказчикам силовые агрегаты трех типов — 11 двигателей РД-180, 6 двигателей РД-181 и два РД-191, то есть из 19 силовых установок 17 предназначены для США, тогда как России требуется всего две.

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