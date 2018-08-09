Российский «Протон» подорожает в 2,5 раза

Стоимость тяжелой ракеты «Протон-М» из-за сокращения производства вырастет в 2,5 раза и сравняется с ценой носителя «Ангара-А5». Об этом пишет в журнале ЦНИИмаш «Космонавтика и ракетостроение» генеральный конструктор по ракетам-носителям Александр Медведев, принимавший участие в разработке семейства «Ангара».

«Расчеты показали, что при уменьшении выпуска ракет-носителей "Протон-М" с 7 до 1-2 штук в год ее себестоимость увеличится примерно в 2-2,5 раза и составит величину, соизмеримую с себестоимостью первого образца ракеты-носителя "Ангара-А5"», — полагает эксперт.

Специалист не указывает стоимость ракеты «Ангара-А5», однако отмечает, что изготовление первого экземпляра ракеты шло три года, а все накладные расходы предприятия за этот срок были включены в себестоимость.

Материалы по теме Дешевые, многоразовые, на метане У России таких ракет нет. И не будет

В технико-экономическом обосновании к действующей Федеральной космической программе на 2016-2025 годы указывается, что себестоимость изготовления ракеты тяжелого класса «Ангара-А5» определена в 3,5 миллиарда рублей (в ценах 2015 года). Стоимость легкой версии «Ангара-А1.2» установлена в 1,3 миллиарда рублей.

При этом себестоимость производства ракеты «Протон-М», на смену которой идет «Ангара-А5», этим же документом установлена в размере 1,4 миллиарда рублей (в ценах 2017 года). На коммерческом рынке ориентировочная стоимость пуска одной ракеты «Протон-М» составляет примерно 65 миллионов долларов.

Для сравнения, стоимость пуска американской тяжелой ракеты Falcon 9 составляет 62 миллиона долларов.

В июне 2018 года генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил планы по прекращению производства носителей «Протон-М» в Москве и переносу выпуска ракет семейства «Ангара» в Омск.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!