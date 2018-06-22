Рогозин ликвидирует конкуренцию внутри российской космической отрасли

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости анонсировал планы по переходу госкорпорации на коллективистские принципы организации работы, дальнейшей централизации и начале экспериментов по автономной работе российского сегмента МКС (Международной космической станции).

«В целом концепция настоящей реформы ракетно-космической отрасли состоит в том, что "Роскосмос", как государственная корпорация, должен ощутить себя не заказчиком по отношению к промышленности, а частью единого целого. То есть вся ракетно-космическая промышленность будет развиваться как единое целое, где один за всех и все за одного», — сказал чиновник.

Рогозин также рассказал о «проработке идеи строительства в Москве инженерного центра "Роскосмоса"», в котором, в частности, планируется создать для конструкторского бюро «Салют» (входит в «Центр Хруничева») «достойные условия труда». Чиновник подтвердил планы по прекращению производства носителей «Протон» в Москве и переносу выпуска ракет «Ангара» в Омск.

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Глава «Роскосмоса» сообщил также о планах, касающихся МКС, согласно которым планируется создать «администрацию российского сегмента МКС», который будет определять «приоритетность научных экспериментов» на околоземной орбите.

«Основные эксперименты будут связаны с автономностью работы российского сегмента МКС, с его большей независимостью от подпитки с земли», — заявил чиновник. По его словам, «это будет залогом того, что МКС действительно выступит в качестве неотъемлемой ступеньки для перехода к операциям в дальнем космосе».

На должности главы «Роскосмоса» Рогозин сменил Игоря Комарова. Перестановки были произведены в мае после утверждения нового правительства, куда Рогозин, в предыдущем составе кабмина занимавший должность вице-премьера, не попал.

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