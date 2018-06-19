«Русская SpaceX» отказалась от российских двигателей в пользу советских

Российская компания S7 Space, которой принадлежит «Морской старт», планирует возобновить производство ракетных двигателей НК-33 и НК-43 для создания возвращаемой ракеты «Союз-5SL». Об этом заявил принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости» генеральный директор частной компании Сергей Сопов.

«Мы хотели бы купить у государства известные во всем мире двигатели НК-33 и НК-43, произведенные ранее самарским заводом "Кузнецов", а также документацию, оснастку, технический задел. Вообще все, что сохранилось по этой теме от советской программы. Мы намерены восстановить производство, построить свой завод ракетных двигателей в Самаре», — сказал бизнесмен.

По его словам, на строительство завода и восстановление производства уйдет 5-6 лет. До этого момента планируется использовать имеющиеся на хранении 36 двигателей НК-33 и НК-43. «Это позволяет нам начинать программу летных испытаний новой ракеты "Союз-5SL", не дожидаясь запуска серийного производства модернизированных НК-33 и НК-43», — сказал Сопов.

Затраты компании на возобновление производства ракетных двигателей, а также разработку новой системы управления оцениваются в 300 миллионов долларов. «Наше предложение обсуждается в правительстве. Также ведем переговоры с Объединенной двигателестроительной корпорацией», — отметил гендиректор.

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Ракета «Союз-5SL» запланирована как возвращаемая версия создаваемого носителя среднего класса «Союз-5», предназначенная для запуска с плавучего космодрома «Морской старт». В настоящее время данная площадка предполагает запуск российско-украинских ракет семейства «Зенит-3SL».

«S7 представила нам свои требования к проекту, и мы рассматриваем создание такой ракеты-носителя, как модификация "Союза-5", с учетом максимальной унификации основных конструктивных решений», — сказал РИА Новости генеральный директор ракетно-космической корпорации «Энергия» (отвечает за проектирование «Союз-5») Владимир Солнцев.

Подход S7 Space воспроизводит точку зрения компании SpaceX, предпочитающей устанавливать на первые ступени своих действующих ракет несколько двигателей семейства Merlin, а не один-два более мощных силовых агрегатов. По мнению главы американской компании Илона Маска, такой подход (по крайней мере в случае Falcon Heavy) обеспечивает более безопасную архитектуру, чем «использование на первой ступени меньшего числа более мощных двигателей».

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В настоящее время базовая версия «Союз-5» предполагает установку на первую ступень российской модификации РД-170 производства «Энергомаш». Данный силовой агрегат, устанавливавшийся на советскую сверхтяжелую ракету «Энергия», считается самым мощным в мире ракетным двигателем на жидких компонентах топлива.

Многоразовые двигатели НК-33 и НК-43 предназначались для использования на советской сверхтяжелой ракете Н-1. В настоящее время НК-33 устанавливается на российском легком носителе «Союз-2.1в», ранее он монтировался на американскую ракету Antares. Силовые агрегаты разработаны в конце 1960-х — начале 1970-х годов куйбышевским ОКБ-276 (современный самарский «Кузнецов»).

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