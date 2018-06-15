В России признались в отсутствии ракеты для двигателя на метане

В России ведутся работы по созданию ракетного двигателя, работающего на метане, однако для него пока нет ракеты, сообщил ТАСС главный конструктор научно-производственного объединения «Энергомаш» Петр Левочкин.

По его словам, в настоящее время КБХА («Конструкторское бюро химавтоматики») и «Энергомаш» в рамках опытно-конструкторской работы отрабатывают технологии использования метана в качестве компонента топлива в перспективных жидкостных ракетных двигателях. Эксперт отметил, что «выпущен эскизный проект, где рассмотрены все типы схем» таких силовых агрегатов.

«В ближайшее время должен пройти научно-технический совет интегрированной структуры ракетного двигателестроения по выбору варианта для дальнейшей разработки. Но, к сожалению, конкретной ракеты-носителя, под которую разрабатывается двигатель, пока нет», — заявил Левочкин.

Конструктор отметил, что эксперименты, проведенные под руководством Валентина Глушко, показали, что «при более высоком удельном импульсе (на примерно 10-15 процентов), чем у кислородно-керосиновых жидкостных ракетных двигателей, баки ракеты с метаном той же массы, что и керосин, будут тяжелее из-за более чем двукратной разницы плотности», поэтому «Энергомаш» сосредоточился на работах с «традиционными компонентами топлива, такого как кислород и керосин».

Левочкин отметил, что в случае верхних ступеней ситуация складывается иначе. «Там, где согласно законам физики влияние удельного импульса выше, энергетическая эффективность метана может обеспечить вывод большой массы полезной нагрузки», — отметил конструктор.

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По этой причине, заявил Левочкин, еще в советское время «Центр Келдыша» совместно с КБХА и КБХМ (Конструкторское бюро химического машиностроения) продолжили исследования по возможности использования метана в ракетных двигателях.

В июне 2018-го генеральный директор «Энергомаша» Игорь Арбузов заявил, что ракетные двигатели на метане перспективнее силовых агрегатов на керосине и США опережают Россию в создании таких установок. В апреле 2018-го глава научно-технического совета «Роскосмоса» Юрий Коптев отметил, что Россия единственная из космических держав не использует водород в качестве топлива в ракетных двигателях.

В январе 2016-го сообщалось, что «Роскосмос» планирует воссоздать российскую версию носителя «Зенит» с двигателем на метановом топливе. Финансирование разработки заложено в опытно-конструкторской работе «Двигательные установки средств выведения» Федеральной космической программы на 2016-2025 годы.

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