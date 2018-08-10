Россияне заплатят за долги «Центра Хруничева»

Средства на погашение долгов «Центра Хруничева» выделит государство, что позволит производителю ракет «Протон» и «Ангара» избежать банкротства и сохранить земли в Филевской пойме (Москва), передает ТАСС заявление главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

«Мы рассчитываем на то, что, исходя из принципиального решения президента, средства по погашению задолженности по кредитам, которые были набраны за прошлые годы, нам поможет в этом вопросе государство. Что касается пеней и штрафов, оно тоже готово подождать с получением этих штрафов, необязательно получать их в течение ближайших месяцев, а может быть, даже и лет», — сказал чиновник.

«Центр Хруничева» считается самым проблемным предприятием российской космической отрасли. Предприятие, согласно отчетности, несет убытки с 2007 года. О финансовых проблемах московский завод заявил в конце 2013 года.

С 2014 года «Центру Хруничева» выдано кредитных средств в размере 65 миллиардов рублей, ежегодные платежи по которым достигают 4,5 миллиарда рублей. В январе 2018-го предприятию из-за сокращения заказов и аварий носителей, а также большой кредитной нагрузки потребовалась финансовая поддержка правительства в размере 30 миллиардов рублей. В апреле 2018-го наблюдательный совет «Роскосмоса» допустил увеличение лимита по кредитам для центра на 10 миллиардов рублей.

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Рогозин, заняв должность главы «Роскосмоса», призвал предприятия госкорпорации найти применение ракете «Ангара», а также анонсировал переориентацию основных космических программ на «Центр Хруничева».

В частности, в июне чиновник подтвердил планы по прекращению производства носителей «Протон» в пользу ракет семейства «Ангара». Замена советских тяжелых ракет на российские грозит увеличением стоимости первых в 2,5 раза.

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