НАСА ответило на угрозу прекращения поставок РД-180

НАСА в ответ на возможное ограничение поставок российских двигателей РД-180 в США сослалось на необходимость исполнения Москвой контрактных обязательств, сообщает РИА Новости.

«Компании, обеспечивающие запуски спутников и научных инструментов для НАСА на коммерческой основе, а также доставляющие грузы на Международную космическую станцию, отвечают за обеспечение пусковой системы, необходимой для выполнения контрактной миссии. Если некоторые детали по какой-либо причине становятся недоступны, компании несут ответственность за совершение необходимых шагов для выполнения контрактов», — заявили в американском космическом агентстве.

В августе 2018 года в Вашингтоне объявили о подготовке новых санкций против России из-за инцидента в Солсбери (Великобритания). В ответ на это российский сенатор Сергей Рябухин заявил, что Москва может ограничить поставки в США ракетных двигателей РД-180, которые компания United Launch Alliance использует в первой ступени ракеты-носителя Atlas 5.

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Силовые агрегаты выпускает НПО «Энергомаш». В январе 2018 года гендиректор предприятия Игорь Арбузов заявил, что более половины выручки завода формируется из поставок двигателей в США — РД-180 для United Launch Alliance и РД-181 для Orbital ATK (в настоящее время входит в Northrop Grumman).

В частности, в 2018 году предприятие планирует поставить заказчикам силовые агрегаты трех типов — 11 двигателей РД-180, шесть двигателей РД-181 и два РД-191, то есть из 19 силовых установок 17 предназначены для США, тогда как России требуется всего две.

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