В «Роскосмосе» решили навести порядок

«Роскосмос» продолжает «наведение порядка и дальнейшую декриминализацию» российской космической отрасли, передает ТАСС заявление официального представителя госкорпорации Владимира Устименко.

По словам менеджера, руководство «Роскосмоса» ознакомилось с результатами проверки Генпрокуратурой предприятий промышленности, а также «активно содействовало ей предоставлением материалов службы внутреннего аудита госкорпорации». «На основании данных материалов на предприятиях ракетно-космической промышленности уже в конце 2018 года приняты исчерпывающие меры для наведения порядка», — сказал Устименко.

Представитель «Роскосмоса» добавил, что для повышения контроля за законностью финансово-хозяйственной деятельности сформирована централизованная вертикально-интегрированная система финансового контроля.

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Согласно докладу, представленному в апреле генпрокурором России Юрием Чайкой, более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производства и разработку перспективных видов вооружения, были похищены на подведомственных предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха».

В январе генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что считает «неправильным, когда правоохранительные и контрольные органы ради пиара вбрасывают в публику информацию, которая может привести к ухудшению экономического положения госкомпаний». Таким образом бывший вице-премьер прокомментировал обнародованные в ноябре 2018 года данные Счетной палаты и Генпрокуратуры о нарушениях в госкорпорации.

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