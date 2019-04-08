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Россия не сможет запускать тяжелые ГЛОНАССы

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Завершение эксплуатации тяжелых ракет «Протон-М» и неготовность создаваемых им на замену носителей «Ангара-А5» привели к необходимости облегчения выводимых на околоземную нагрузку навигационных спутников российской системы ГЛОНАСС, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.

По словам одного из собеседников, решение об уменьшении массы космических аппаратов обусловлено тем, что в настоящее время две трети спутников ГЛОНАСС состоят из «спутников-пенсионеров», работающих за пределами гарантированных сроков активного существования.

«В связи с тем что эксплуатация тяжелых ракет "Протон" завершается, использование ракет "Ангара" еще не началось, а ракеты "Союз" могут вывести на орбиту только по одному аппарату "Глонасс-М" или "Глонасс-К", принято решение делать малые аппараты массой до 500 килограммов. В этом случае "Союз" сможет выводить на орбиту сразу по три космических аппарата», — сообщил источник.

Другой собеседник отметил, что создание таких навигационых спутников предусмотрено концепцией соответствующей федеральной целевой программы на 2021-2030 годы. По словам источника, космическим аппаратам оставят навигационную аппаратуру, но лишат, например, возмозможности приема и передачи сигналов бедствия в рамках системы «КОСПАС-САРСАТ».

В апреле стало известно, что европейская компания Thales Alenia Space France завершила создание самого мощного российского спутника связи «Ямал-601».

В апреле прошлого года сообщалось, что космические аппараты системы ГЛОНАСС почти на 40 процентов состоят из зарубежных комплектующих.

В настоящее время масса спутника «Глонасс-К» российской глобальной навигационной системы равняется 1,4 тонны. Такие космические аппараты составляют основу ГЛОНАСС. Масса современного космического аппарата, «Глонасс-К1», приближается к одной тонне. Масса спутника «Глонасс-К2», отличающегося уменьшенной долей иностранных комплектующих, сопоставима с массой «Глонасс-К».

Эксплуатация тяжелых ракет «Протон-М» на Байконуре завершится в 2023 году. Создаваемые в течение почти четверти века ракеты семейства «Ангара» летали всего два раза — в июле (легкая версия) и декабре (тяжелая) 2014 года.

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