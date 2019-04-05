Европа построила самый мощный спутник России

Европейская компания Thales Alenia Space France завершила создание российского спутника «Ямал-601», сообщает «Газпром космические системы».

«Работы по созданию спутника выполнены в полном объеме и с надлежащим качеством. Спутник готовится к отправке на космодром Байконур», — отмечается в пресс-релизе.

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Акт о предварительной приемке космического аппарата от генерального подрядчика подписан заказчиком в апреле на заводе в Каннах (Франция).

В январе директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк заявил, что на околоземной орбите располагаются всего два крупных российских научных спутника, однако оба они не являются полноценно функционирующими.

«Ямал-601» будет отличать самая большая пропускная способность (30 гигабит в секунду) среди всех российских спутников связи. Космический аппарат, который заменит спутник «Ямал-202» в С-диапазоне, планируется запустить в орбитальную позицию 49 градусов восточной долготы.

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