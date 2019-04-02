Единственный российский спутник-телескоп перестал работать

Единственный российский околоземный телескоп «Спектр-Р» завершил работу, передает РИА Новости заявление президента РАН Александра Сергеева.

«Научная миссия проекта завершена», — сказал ученый на заседании Совета РАН по космосу.

Заведующий лабораторией внегалактической радиоастрономии Астрокосмического центра Физического института академии наук (АКЦ ФИАН) Юрий Ковалев отметил, что на сегодняшний день обработано примерно 3400 наблюдений из около 3900 сеансов телескопа, передает ТАСС.

По словам замгендиректора «Объединения Лавочкина» Александра Ширшакова, в 2020 году планируется восстановить работу станции дальней космической связи в Евпатории. Объект понадобится для бесперебойного приема научных данных с космического телескопа «Спектр-РГ», запуск которого запланирован на 21 июня или 12 июля (резервная дата).

Попытки связаться с «Спектр-Р» будут приниматься до 15 мая, после чего планируется принятие решения о дальнейших перспективах миссии.

По данным агентства, тремя главными научными достижениями «Спектра-Р» является обнаружение экстремальной яркости квазаров, уточнение механизма формирования джетов и обнаружение ранее неизвестного эффекта рассеяния радиоизлучения в Млечном Пути.

Материалы по теме Уходят с орбиты Россия надеется на космическое наследие СССР. Американцы уже на шаг впереди

Об отсутствии связи со «Спектром-Р» стало известно 11 января. Выйти на контакт с орбитальным телескопом специалистам не удалось 10 января. Причиной неполадок называется отказ последнего работающего (третьего) комплекта приемо-передающих устройств

Проект «Радиоастрон» предполагает запуск трех космических обсерваторий («Спектр-Р», «Спектр-РГ» и «Спектр-УФ»). Первый космический аппарат, радиотелескоп «Спектр-Р», запущен в июле 2011 года. Гарантированный срок активной работы спутника составлял три года. Запуск второго космического аппарата, рентгеновского телескопа «Спектр-РГ» намечен на апрель-июнь 2019 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!