Спутники ГЛОНАСС оказались более чем наполовину иностранными

Космические аппараты российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС почти на 60 процентов состоят из зарубежных комплектующих, заявил РИА Новости гендиректор предприятия-производителя спутников «ИСС имени Решетнева» Николай Тестоедов.

По его словам, «Роскосмос» разработал программу импортозамещения, согласно которой к 2022 году в космических аппаратах ГЛОНАСС должно быть не более 10 процентов иностранных комплектующих. Полностью избавиться от зарубежных элементов планируется к 2025 году.

«Путь нам понятен. Он сложный, длинный, но мы по нему идем. Мы выйдем на полное импортозамещение позже, чем планировалось изначально, но самое главное, что это системно разработанный Роскосмосом путь. В сумме путь от начала до конца займет лет 10. Но этот путь надо пройти», — добавил Тестоедов.

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В апреле сразу два космических аппарата ГЛОНАСС вышли из строя, в результате чего действующими остались только 22 спутника. Для покрытия территории России достаточно 18 действующих спутников, тогда как для всей планеты необходимо 24 работающих космических аппарата.

Ранее в апреле в России признали отставание от США в технологиях ракетных двигателей, а также невозможность самостоятельно создавать спутники. В этом же месяце источник заявил, что западные страны не хотят сотрудничать с Россией по проекту окололунной станции из-за отставания «по всем технологическим циклам изготовления космической техники».

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