Наука и техника
 
Последние новости
Российский олигарх перевел активы на сестру за неделю до введения санкций
Проведена первая в мире успешная пересадка пениса с мошонкой
Названы самые грязные районы Москвы  
Российский адвокат съел материалы дела и отправился лечиться от наркомании
Суд разрешил выставить на торги интимные письма и нижнее белье Мадонны
Британцы прояснили ситуацию с визами для россиян
Шарапова пожаловалась на проблемы
Более половины россиян открестились от Telegram
Финляндия отказалась раздавать гражданам деньги
Новости партнеров

«Роскосмос» пренебрежет Россией ради Анголы и Египта

Перейти в «Мою Ленту»

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (входит в «Роскосмос») занимается производством за собственные деньги сразу двух спутников для Анголы и Египта взамен утерянных ранее, отмечает «Коммерсантъ».

Один из аппаратов, AngoSat-2, который должны создать в компании, призван заменить первый ангольский телекоммуникационный спутник AngoSat-1. Страховка (121 миллион долларов) покрывает только половину ущерба от потери космического аппарата. Остальные средства (ориентировочно 130 миллионов долларов) предприятию придется изыскивать самостоятельно. На работы отводится до 30 месяцев. На это время ангольская сторона бесплатно получит спутниковые частоты российских спутников компаний «Газпром — Космические системы» и «Космической связи».

Источник издания в правительстве утверждает, что для России это не только имиджевый, но и значительный финансовый урон. «Эти средства могли пойти на создание спутниковых систем для развития Арктики», — отметил собеседник издания.

Также, отмечает «Коммерсантъ» со ссылкой на двух топ-менеджеров предприятий космической промышленности, в настоящее время «Энергия» создает для Египта спутник дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A, предшественник которого был утерян в 2015 году из-за отказа бортового компьютера вследствие «неблагоприятных условий космоса».

Хотя выплаченная страховка (75 миллионов долларов) покрыла создание нового космического аппарата, оплатить его запуск «Энергии» придется самостоятельно. «В итоге ракета, изначально готовившаяся для выведения другого спутника, будет подготовлена под пуск египетского аппарата, а российская сторона будет вынуждена оплатить изделие, чья стоимость оценивается примерно в 1,2 миллиарда рублей», — пояснил собеседник газеты.

В апреле в России признали отставание от США в технологиях ракетных двигателей, а также невозможность самостоятельно создавать спутники. В этом же месяце источник заявил, что западные страны не хотят сотрудничать с Россией по проекту окололунной станции из-за отставания «по всем технологическим циклам изготовления космической техники».

В 1957 году СССР запустил первый искусственный спутник Земли «Спутник-1», в 1961 году — первого человека на околоземную орбиту (Юрия Гагарина), в 1986 году начал развертывание первой в мире многомодульной орбитальной станции «Мир». В 1988 году СССР запустил первую сверхтяжелую ракету-носитель «Энергия», выведшую многоразовый корабль «Буран», который совершил успешный полет в беспилотном режиме.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Спутник для Анголы подстраховали наполовину
В России рассказали о ненужности России в космосе
США захотели исключить Россию из проекта лунной станции из-за отсталости
Россия признала неспособность самостоятельно создавать спутники
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0323 апреля

Русский могильщик

Российские спутники-убийцы готовы начать войну в космосе
04:01Сегодня

Подготовка Су-57 к параду попала на видео

07:02Сегодня

В США парад Победы назвали демонстрацией ботов

07:0019 апреля

В Солнечной системе нашли погибшую планету

Наука и техника00:04 9 апреля

Опять мимо

Система нагревания табака опасна для человека
17:4123 апреля

Все российские подлодки уместили на одной картинке

00:25Сегодня

В России рассказали о ненужности России в космосе

15:5617 апреля

Химики МГУ свернули двумерный теллурид кадмия в нанотрубки

Наука и техника11:0718 апреля

Первому ученому приготовиться

Зачем в России создают лаборатории виртуальной реальности
14:4523 апреля

США захотели исключить Россию из проекта лунной станции из-за отсталости

13:5023 апреля

Признанный убогим «Адмирал Кузнецов» отправлен на ремонт

10:3123 апреля

Индия лишила Россию Су-57

Россия
«Девственность — это сокровище, зачем его терять?»
Почему россияне отказываются от секса до брака
«Это война против собственного народа»
Россия решила ответить на санкции. Тысячи россиян лишатся лекарств и умрут
«Многие пожалели о своем решении»
Русские уезжали в Америку и пытались стать элитой. Получилось не у всех
Россиянок признали самыми незащищенными в мире от насилия
В России изменят экзамен по вождению
Многодетные семьи недосчитались льгот
Губернатор призвал запретить могильные оградки ради хороших дорог
Все материалы
Мир
Игры патриотов
Самый кровавый теракт XX века в США. Мусульмане не виноваты
Британцы прояснили ситуацию с визами для россиян
В США полицейские обнажили чернокожую нарушительницу
Американские самолеты разведали обстановку вблизи российских баз в Сирии
Арабы в масках устроили свадебную стрельбу в Израиле
Нищий рай
Куба тянется к Америке и забыта Россией. Кастро — всё
Художник из вас так себе
Что вы знаете о Гитлере: тест «Ленты.ру»
Все материалы
Бывший СССР
Теперь заживут
Армяне прогнали Саргсяна. Празднует вся страна
Порошенко разрешил украинцам посещать храмы Московского патриархата
Не договорились
В Армении назревает революция. Полиция идет в наступление
На Украине задержали доверенное лицо Путина
Правительство Армении отправлено в отставку
Список врагов Украины пополнился 13-летним «боевиком»
Президентский отжим
Порошенко припомнили старые грехи. Теперь у него серьезные проблемы
Все материалы
Экономика
Джефф БезосВсе продам
Самого богатого человека мира давят Трамп и Роскомнадзор. Миллиарды не помогут
«Страх — основное, что мешает начать крупное дело»
Основатель компании «Эвотор» о важных составляющих бизнеса
Российский олигарх перевел активы на сестру за неделю до введения санкций
МКБ подключил своих клиентов к Apple Pay
«Газпром» потратится на дополнительную трубу к гигантскому газовому комплексу
«Аэрофлот» перевезет ветеранов Великой Отечественной войны бесплатно
Россия подсчитала траты на помощь другим странам
Все материалы
Силовые структуры
Дмитрий Захарченко«Может быть, их просто подкинули»
Полковник Захарченко — о миллиардах, кознях спецслужб и одиночестве арестанта
«Он знал, что в пакете, не дурак»
Российский полковник брал деньги у воров и поплатился
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Криминал Москвы ополчился на главного претендента на «воровской трон» России
Российский адвокат съел материалы дела и отправился лечиться от наркомании
Умер потерявший титул единственный адыгейский вор в законе
Якутский мститель попытался отравить полицейского ртутью
Все материалы
Наука и техника
Русский могильщик
Российские спутники-убийцы готовы начать войну в космосе
Опять мимо
Система нагревания табака опасна для человека
Папа, не надо!
Бородатый мужик увел ребенка в лес и заставил убивать: God of War
«Роскосмос» пренебрежет Россией ради Анголы и Египта
В США парад Победы назвали демонстрацией ботов
Все российские подлодки уместили на одной картинке
В России рассказали о ненужности России в космосе
Все материалы
Спорт
Его проблемы
36-летний Аршавин зажигает в Казахстане. В России всем наплевать
Шарапова пожаловалась на проблемы
Месси воспротивился переходу Неймара в «Реал»
Бывший игрок «Челси» изобразил падение после касания судьи
Названо условие отставки сделавшего «Спартак» чемпионом Карреры
«Ахмат» забил три мяча «Спартаку» в Москве
Кафельников обнаружил в «Спартаке» 11 дегенератов
Все материалы
Культура
Начальники тоже плачут
До чего доводит опасная этика власти
«Настоящие чувства — пятичасовая **** под спидами»
Рэп, секс, алкоголь и криминал в песнях «Иванушек International» на ксанаксе
«Кто знает, как роботы воспримут вопросы секса и морали?»
Создатели «Мира Дикого Запада» о новом сезоне и будущем человечества
Суд разрешил выставить на торги интимные письма и нижнее белье Мадонны
95-летний создатель Человека-паука потерся о ногу массажистки и попал под суд
Успенский обратился в СК из-за грубой переработки «Простоквашино»
В «Табакерке» пояснили планы переименовать театр
Все материалы
Интернет и СМИ
Ирония 90-х
Подвыпившие чиновники, обнаженные тусовщицы и русский бунт
Недалекие
Суровые русские, кислые американцы, сексуальные индусы и исламский мир без купюр
Арестантский канал един
Сидельцы покоряют YouTube и учат молодежь жить по понятиям
Роскомнадзор придумал основания для борьбы с обходом блокировок
Google обнаружила опасную уязвимость в Windows 10
Путин разрешил блокировать порочащие честь сайты
Бразильского чиновника поймали на несуразном фотошопе и выставили на посмешище
Все материалы
Ценности
Пастухи и клоуны
Эту скучную игру обожают миллионеры и жлобы. Дело в одежде и плохом вкусе
Ультраортодоксальные евреи-хасиды на празднике ПуримГорячие головы
Радикальных евреев боятся даже на родине. Они слишком модные
Женская долька
Голые груди кормящих матерей теперь везде. Феминистки побеждают
Французы поддержали чемпионат мира по футболу в России
Сланцы с носками Канье Уэста возмутили поклонников
Иисус получил бесплатный пожизненный уход за бородой
Ягодицы Ким Кардашьян оказались национальной проблемой Бразилии
Все материалы
Путешествия
Дзебик и морские чудовища
Москвич на надувном катамаране съел акулу и повидал гигантских скатов
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
Нестроевые командиры
Чем на самом деле живет Чечня: женщины, алкоголь и автомобили
Школьник украл кредитку родителей и улетел на Бали
Индейцы расправились с туристом за убийство их шаманки
Молодожены получили парковку вместо роскошной виллы
Турист приложился к кокаину на могиле Эскобара
Все материалы
Из жизни
Денежный водопад
Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
«Через 15 секунд вы умрете»
Он мечтал подарить людям смерть и изобрел будку самоубийств
Больше ада и леопарда
Оголенные фрики уходят в отрыв на легендарном фестивале
Упавшая с неба собака нокаутировала китаянку
Врач перепутал пациентов и продырявил ногу индийцу с травмой головы
Индиец вогнал пятисантиметровый ключ в череп и остался жив
Превысившая скорость утка заинтересовала полицию
Все материалы
Что можно водить без прав?
Автомобили, которыми можно управлять без водительского удостоверения
Неизвестные «Фольксвагены»
«Народные автомобили», о которых вы не подозревали
Тракторный дрэг-рейсинг
История, правила и участники самого безбашенного соревнования в мире
Тест: существуют ли грузовики Kia, Volvo и Ferrari?
Угадываем производителей легковушек, которые замечены в производстве грузовиков
Mercedes-Maybach выпустил роскошный кроссовер-седан с золотыми креслами
Volvo научит смартфоны влиять на атмосферу и запах в машине
Названы сроки начала продаж вседорожного седана Lada Vesta
Все материалы
Московское бремя
Ад в Подмосковье отменяется. Там будет рай
Реальные бабки
Пенсионеров лишают жилья. Но они не сдаются
Дайте две
Цены на квартиры в России упали. Но можно сэкономить еще больше
Пермский альфонс уговорил женщину продать две квартиры и почку
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
В Крыму запретили строить жилье у моря
В московском метро задумали ввести паспортный контроль
Все материалы