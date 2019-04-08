Крым и Калифорния создадут прибор

Крымские и калифорнийские ученые совместно создают приемное оборудование для башенного солнечного телескопа (БСТ), рассказал РИА Новости заведующий лабораторией физики Солнца обсерватории, доктор физико-математических наук Юрий Цап.

«Это приемное или навесное оборудование, которое мы начали изготавливать с коллегами из США, правильное название — спектрополяриметр… Эффект Зеемана объясняет расщепление спектральных линий атомов изучаемого вещества в магнитном после. Таким образом, можно будет изучить напряженность, направление, поляризацию и другие характеристики магнитного поля Солнца, что взаимосвязано с солнечной активностью и вспышками», — сказал специалист.

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По словам завлабораторией, работы должны завершиться в течение двух лет. Доктор физматнаук добавил, что сотрудничество с американскими коллегами проводится на уровне научных контактов, и не предполагает документального оформления из-за санкций, введенных западными странами в отношении Крыма.

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С 1995 года в Крымской астрофизической обсерватории (КрАО), располаженной в поселке Научный, дейстует БСТ-1. Диаметр зеркала установки равен 0,9 метра. Высота башни телескопа составляет 25 метров.

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