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НАСА доверит Falcon Heavy доставку людей на Луну

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НАСА рассматривает возможность использования сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy и ракетной ступени ICPS (Interim Cryogenic Propulsion Stage) для первой пилотируемой миссии Orion к Луне, пишет ArsTechnica.

Американское издание рассказывает о дискуссии, развернувшейся в космическом агентстве. Участвующий в беседе глава НАСА Джим Брайденстайн не исключил, что для высадки астронавтов на Луну в 2024 году может использоваться Falcon Heavy и ICPS.

По мнению руководителя департамента пилотируемых полетов космического агентства Уильяма Герстенмайера, для этого необходимо решить задачу заправки топливом лунно-марсианского космического корабля Orion, когда тот находится в головной части установленной в горизонтальное положение Falcon Heavy, увеличить диаметр головного обтекателя ракеты и снять возникающую на боковых ускорителях носителя дополнительную нагрузку.

При этом изначально создаваемая для миссий в дальний космос сверхтяжелая ракета SLS (Space Launch System) по-прежнему считается приоритетным средством выведения Orion.

В марте Брайденстайн заверил вице-президента США Майка Пенса, что НАСА ускорит разработку SLS. В частности, первый испытательный полет носителя (в беспилотном режиме) должен состояться в 2020 году, а пилотируемый облет Луны — в 2022 году.

Единственный полет сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy компании SpaceX состоялся в феврале 2018 года. В максимальной конфигурации носитель способен на низкую околоземную орбиту доставить до 64 тонн.

В декабре 2014 года создаваемый американской компанией Lockheed Martin космический корабль Orion совершил первый полет.

ICPS является второй ступенью создаваемой альянсом ULA (United Launch Alliance) ракеты SLS. Первый полет носителя запланирован на 2020 год.

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