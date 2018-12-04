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«Роскосмос» испугался будущего без США

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«Роскосмос» обеспокоен предстоящим завершением контракта с НАСА по доставке астронавтов на МКС на кораблях семейства «Союз». Об этом руководитель департамента пилотируемых полетов американского космического агентства Уильям Герстенмайер сообщил Bloomberg.

«Они явно обеспокоены» потерей доходов от отправки американских астронавтов на орбиту, сказал он в ходе беседы, состоявшейся в Москве перед поездкой на Байконур на запуск корабля «Союз МС-11». По словам Герстенмайера, космический бюджет России, как и США, является частью общегосударственного дискреционного бюджета.

«Роскосмос» отказался назвать Bloomberg потери, которые госкорпорация понесет из-за прекращения доставки астронавтов на МКС. Издание отмечает, что с 2011 года НАСА за доставку астронавтов на МКС перечислило «Роскосмосу» 2,6 миллиарда долларов.

Ранее в ноябре космическую программу России сочли фейком.

В настоящее время российские «Союзы» являются единственным средством доставки людей на МКС. В 2019 году должны состояться первые беспилотные и пилотируемые полеты к орбитальной станции американских космических кораблей Starliner и Dragon 2. Контракт с Россией на доставку астронавтов на МКС истекает в феврале 2020 года.

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