«Убийца SpaceX» раскрыл планы

Американская компания Blue Origin в руководстве пользователя полезной нагрузки ракеты New Glenn, опубликованном в октябре, представила подробности о многоразовой первой ступени носителя, сообщает NASASpaceflight.com.

В справочнике отмечается, что при выведении космического аппарата на геопереходную орбиту двигатели первой ступени отключаются на 199-й секунде полета, когда ракета достигает высоты 250 километров. Отделение первой ступени от второй происходит на 202-й секунде. После этого включаются двигатели первой ступени, которые должны обеспечить ее мягкую вертикальную посадку на платформу контейнеровоза Stena Freighter (Blue Origin планирует переоборудовать данное судно) в Атлантическом океане.

Носитель New Glenn способен выводить на низкую околоземную орбиту до 45 тонн полезной нагрузки, а на геостационарную — до 13 тонн. Первая ступень носителя допускает использование до 25 раз, а установленный на нее метановый двигатель BE-4 производства Blue Origin — до 100 раз. Такой же силовой агрегат получит первая ступень ракеты Vulcan — замена носителя Atlas 5, первая ступень которого получает российские керосиновые РД-180. Первый полет New Glenn запланирован на 2021 год. Ежегодно планируется запускать 12 таких двух- или трехступенчатых ракет (в зависимости от требований заказчика).

Ранее в ноябре космическую программу России сочли фейком.

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В июне издание Teslarati написало, что будущее мировой космонавтики — за американскими компаниями SpaceX и Blue Origin, а не американской ULA (United Launch Alliance), европейской Arianespace или российской ILS (International Launch Services).

Основатель Blue Origin американский миллиардер и богатейший человек на планете Джефф Безос, владелец интернет-компании Amazon, вложил в создание New Glenn 2,5 миллиарда долларов. Также Blue Origin успешно испытывает многоразовую суборбитальную туристическую систему New Shepard, включающую в себя многоразовые ракеты и корабль. Главной целью компании Безос видит создание инфраструктуры для освоения дальнего космоса.

В настоящее время только SpaceX располагает действующей технологией многоразового использования первой ступени тяжелой ракеты (Falcon 9).

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