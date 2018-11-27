Космическую программу России сочли фейком

Вместо анонсирования заведомо нереализуемых программ «Роскосмосу» следует сосредоточиться на выполнении текущих задач, сроки по которым уже сдвинуты вправо, заявил РИА Новости научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Эксперт полагает, что «госкорпорации нужно отчитаться перед обществом за те три года, которые действует текущая Федеральная космическая программа». Моисеев упоминает программы — спутники для народного хозяйства («из них половина не запущена»), пилотируемую космонавтику («на орбите находиться модуль "Наука", а его нет»), научная составляющая (перенос лунной программы). «Это простейшие аппараты, которые делают сегодня даже Индия и Китай. Деньги на это идут, а ничего нет», — сказал Моисеев.

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По мнению специалиста, вместо контролирования выполнения текущих программ «Роскосмос» занимается анонсированием амбициозных задач: сверхтяжелой ракеты, базой на Луне, проектом «Сфера» (орбитальной группировкой в составе 640 спутников).

«Если на это будут затрачены бюджетные средства, то они будут не просто заморожены, а просто исчезнут, потому что эти программы в настоящей ситуации нереализуемые. Одна сверхтяжелая ракета стоит столько денег, сколько не наберется за десятки лет. Сначала еще оценили в 1,2 триллиона рублей, потом посчитали по-другому и оказалось, что она стоит 700 миллиардов рублей. Тем не менее, эти программы предлагаются. Это и есть распыление денег», — считает эксперт.

В ноябре генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил президенту Молдавии Игорю Додону, что «мы [в госкорпорации] такую задачу поставили: полететь проверить, были они [американцы] там [на Луне] или не были. Они говорят, что были. Но мы проверим». Впоследствии в пресс-службе госкорпорации такое заявление топ-менеджера назвали шуткой.

По данным Счетной палаты, «Роскосмос» является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений.

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