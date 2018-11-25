В «Роскосмосе» объяснили слова Рогозина об американцах на Луне

В «Роскосмосе» прокомментировали высказывание главы корпорации Дмитрия Рогозина о необходимости проверить, были ли американские астронавты на Луне. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам официального представителя «Роскосмоса», Рогозин так пошутил.

Ранее глава госкорпорации во время встречи с президентом Молдавии Игорем Додоном рассказал о своих планах. «Мы такую задачу поставили: полететь проверить, были они там или не были. Они говорят, что были. Но мы проверим», — сказал Рогозин.

Россия планирует создать на Луне долгосрочную посещаемую базу, заявил в начале ноябре руководитель «Роскосмоса». Предполагается, что первая высадка российского космонавта будет произведена в 2030 году.

Астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин ступили на Луну в 1969 году — это первая в истории человечества высадка на поверхность спутника. Позже зародилась теория лунного заговора, согласно которой в действительности высадка людей не производилась, а фотографии и киносъемка — фальсификация.

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