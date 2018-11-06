Раскрыты планы России по колонизации Луны

Россия планирует создать на поверхности Луны долгосрочную посещаемую базу. При этом изучение спутника Земли будут проводить роботы-аватары, сообщил РИА Новости глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Речь идет именно о создании долгосрочной базы, естественно, не обитаемой, а посещаемой. Но в основном — это переход на роботизированные системы, на аватары, которые будут решать задачи на поверхности Луны», — сказал генеральный директор госкорпорации.

Данная задача, отметил глава «Роскосмоса», является более масштабной и ответственной по сравнению с проблемами, которые решали США во время программы Apollo.

Рогозин не уточнил, сколько времени может пройти с начала пилотируемых полетов на Луну (первая высадка российского космонавта запланирована на 2030 год) до создания полноценной базы.

В сентябре Рогозин заявил, что Россия не будет участвовать в международном проекте окололунной станции Gateway на вторых ролях. Он добавил, что лунная станция может быть создана совместно со странами БРИКС.

В том же месяце космонавт Олег Котов рассказал ТАСС, что в настоящее время российский экипаж на МКС состоит из двух, а не трех человек, как ранее, из-за отсутствия средств на запуск грузовых кораблей «Прогресс».

В апреле РИА Новости со ссылкой на анонимный источник в ракетно-космической отрасли сообщало, что США и партнеры настаивают на использовании Россией американских технических стандартов при создании шлюзового модуля для Gateway, который должен стать основным вкладом РФ в проект. Тогда же собеседник агентства высказал мнение, что западные страны хотели бы исключить Россию из проекта по причине задержек в технологических циклах изготовления космической техники.

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В том же месяце ракетно-космическая корпорация «Энергия» предложила создать шлюзовой модуль для Gateway за счет США или ЕС, поскольку в Федеральной космической программе до 2025 года средства на создание шлюзового модуля для международной окололунной станции не предусмотрены.

В апреле 2014 года Рогозин, занимая должность вице-премьера, назвал колонизацию Луны стратегической задачей.

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