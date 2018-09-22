Россия захотела изучать Луну без американцев

Россия не будет участвовать в американском проекте окололунной станции. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает «Интерфакс».

«Россия не может себе позволить участвовать в этом проекте в текущем виде на вторых ролях. Мы создаем свою транспортную систему», — заявил Рогозин.

Лунная научная станция может быть создана совместно со странами БРИКС, добавил глава «Роскосмоса».

Он напомнил, что Россия начнет непилотируемую лунную программу в 2021 году. «На Байконуре у нас запланированы переговоры с главой НАСА, и там будем обсуждать как будущее Международной космической станции (МКС), так и другие проекты», — отметил Рогозин.

Рогозин, будучи вице-премьером, неоднократно высказывался о необходимости изучения Луны. В 2016 году стало известно, что страны-партнеры по МКС начали проработку создания международной окололунной посещаемой платформы, которая может стать первым шагом на пути освоения дальнего космоса.

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