Рогозин приравнял космос к религии и назвал десять заповедей «Роскосмоса»

Космос в России имеет все признаки религии, полагает генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Слова главы госкорпорации приводят РИА Новости.

«Космос в России — как религия. Она состоит из трех частей: это догма, чудеса и таинства, то есть приобщенность к внутреннему содержанию», — заявил 28 июня 2018-го чиновник на научно-практической конференции «Основные задачи и перспективы развития госкорпорации "Роскосмос"».

Чиновник представил «десять заповедей госкорпорации» — принципов, которые лягут в основу работы «Роскосмоса» под его руководством. Они включают в себя, в частности, контроль за исполнением гособоронзаказа (по Рогозину, это должно быть понятно как «Отче наш»), непосредственный контроль заказов, создание управления технического заказчика и формирование единой технической политики отрасли.

Также планируется, что исполнительные директора войдут в советы директоров предприятий и станут сдавать ежегодные аттестации, а госкорпорация создаст Совет рационализаторов, откажется от долго реализуемых программ и будет проводить международное сотрудничество на коммерческой основе. «Мы не готовы к псевдоблаготворительности в ущерб нашим бизнес-интересам», — заявил чиновник.

Поводами для гордости Рогозин посчитал военный космос, систему ГЛОНАСС, космодром Восточный. Чиновник также пообещал, что «в госкорпорации "Роскосмос" не будет места бездельникам и интриганам, тем, кто путает свою шерсть с государственной».

Главной задачей «Роскосмоса» Рогозин назвал экспансию в космос. «Смысл нашей жизни, как я уже говорил, цитируя Сахарова, это наша экспансия. Экспансия в космосе, на Земле, на коммерческих рынках, которые создаются услугами, вытекающими из использования орбитальной группировки», — заявил чиновник.

Содержательную часть выступления Рогозина представило ТАСС. «Государственная корпорация создаст управление единого технического заказчика для обеспечения единой технической политики в отрасли и формирования разумной производственной кооперации при исполнении контрактов», — приводит агентство слова чиновника.

Материалы по теме Все ниже и ниже «Роскосмос» умирает. Нужны новые миллиарды и другие жертвы

В июне 2018-го Рогозин анонсировал планы по переходу госкорпорации на коллективистские принципы организации работы, дальнейшей централизации и начале экспериментов по автономной работе российского сегмента МКС.

В июне 2018-го стало известно, что первая российская лунная миссия «Луна-Глоб» («Луна-25») сталкивается с техническими, политическими и баллистическими проблемами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!