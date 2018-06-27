В США рассказали о провале российской лунной миссии

Первая российская лунная миссия «Луна-Глоб» сталкивается с техническими, политическими и баллистическими проблемами, сообщает NASASpaceFlight.com.

Американское издание отмечает, что разработчик «Луна-Глоб» испытывает трудности с гиростабилизатором, необходимым для точного определения ориентации в окружающем пространстве. Оборудование, созданное российским подрядчиком, «не работало должным образом», тогда как покупка европейских аналогов невозможна из-за санкций. В настоящее время, отмечает портал, разработка гиростабилизатора поручена другой российской компании, однако соответствующие работы не будут завершены ранее 2020 года.

Такая задержка, пишет NASASpaceFlight.com, может спровоцировать еще большее отставание в темпах реализации миссии из-за изменения баллистических условий перелета от Земли к Луне (новый гиростабилизатор оказывается в шесть раз тяжелее запланированного, а первоначально миссию планировалось запускать на индийской легкой ракете).

Подобные задержки, продолжает издание, привели к отказу Швеции от сотрудничества с Россией по «Луна-Глоб», в результате чего один из ключевых приборов миссии, шведский LINA-XSAN (eXtra Small Analyzer for Neutrals), необходимый для изучения взаимодействия космической плазмы с поверхностью Луны, будет установлен на китайском луноходе миссии Chang'e 4.

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Издание пишет, что ученые высказываются в поддержку переноса запуска «Луна-Глоб» на 2021 год, что не устраивает «Роскосмос».

Последняя советская (российская) миссия на Луну («Луна-24»), в ходе которой на Землю со спутника были доставлены образцы грунта, состоялась в 1976-м. В ходе миссии «Луна-Глоб» («Луна-25») планируется отправка спускаемого аппарата, который должен совершить посадку в районе кратера Богуславский вблизи южного полюса Луны. Запуск российской миссии, изначально запланированной на 2016-й, впоследствии был перенесен на 2019-й.

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