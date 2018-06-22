Минобороны США купило ракету Falcon Heavy

Минобороны США заказало у SpaceX пуск Falcon Heavy, сообщает американское военное ведомство. Стоимость контракта составляет 130 миллионов долларов. Пуск единственной действующей в мире сверхтяжелой ракеты с секретной нагрузкой AFSPC-52 запланирован на сентябрь 2020 года.

Главный операционный директор американской компании Гвинн Шотвелл заявила, что единственная действующая в мире сверхтяжелая ракета уже прошла сертификацию ВВС США, предоставляя американскому налогоплательщику носитель по оптимальной рыночной стоимости.

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Издание ArsTechnica отмечает, что Falcon Heavy способна выводить космические аппараты на все девять орбит, представляющих интерес для Пентагона, и в тендере вытеснила ракеты Atlas 5 и Delta 4 компании ULA (United Launch Alliance).

Обычно сертификация носителей для Пентагона требует нескольких подряд успешных пусков. Falcon Heavy стартовала всего один раз. Пуск, состоявшийся в феврале 2018-го, признан успешным. В мае 2018-го президент США Дональд Трамп подписал директиву, направленную на облегчение работы американских космических стартапов.

В июне 2018-го глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал планы по переходу госкорпорации на коллективистские принципы организации работы, дальнейшей централизации и начале экспериментов по автономной работе российского сегмента МКС (Международной космической станции).

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