Опубликовано видео аварии «Союза» с бортовых камер

«Роскосмос» выложил на YouTube видео аварии «Союза-ФГ» с бортовых камер. В ролике говорится, что пуск ракеты завершился из-за нештатного отделения одного из боковых блоков (блока «Д»), ударившего носовой частью центральный блок (блок «А») в районе бака горючего, что привело к его разгерметизации и, как следствие, к потере стабилизации ракеты космического назначения.

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Причина нештатного разделения заключается в неоткрытии крышки сопла увода бака окислителя блока «Д» из-за деформации штока датчика контакта разделения (изгиб на 6˚45‘), допущенной при сборке «пакета» на космодроме Байконур. Причина аварии «носит эксплуатационный характер» и распространяется на задел собранных в «пакет» носителей типа «Союз».

В ходе полета «Союз-ФГ» с «Союз МС-10», стартовавшего 11 октября с космодрома Байконур к МКС, на 123-й секунде произошло аварийное отключение двигателей второй ступени ракеты. Находившиеся в корабле космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт НАСА Тайлер Николас Хейг задействовали систему спасения, благодаря которой экипаж совершил аварийную посадку в спускаемой капсуле корабля. После случившегося пилотируемые пуски к МКС были приостановлены.

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