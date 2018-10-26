Падающие ракеты сочли выгодными «Роскосмосу»

«Роскосмос» не жалеет о том, что страхует запуски, поскольку «они все время в прибыли, а страховщики все время в убытке», заявил ТАСС заместитель генерального директора по авиастрахованию «АльфаСтрахования» Илья Кабачник.

По его мнению, тарифы на страхование космических запусков занижены, в связи с чем их нужно повысить «раза в два». «Ситуация очевидная. Речь идет не об одном убытке. Если посмотреть на общую картину последних нескольких лет, то становится ясно, что тарифы, которые есть сейчас и действовали все эти годы, — они явно занижены. Если в будущем ситуация [с убыточностью] будет исправляться — прекрасно, но в ближайшей перспективе они [тарифы] должны быть существенно выше. Если "Роскосмос" хочет это страховать», — сказал эксперт.

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Кабачник также отметил, что цена контракта на страхование рисков намеченного на 18 ноября запуска к МКС грузовика «Прогресс МС-10» на ракете «Союз-ФГ» недостаточна (госкорпорация предлагала застраховать риски запуска на 3,245 миллиарда рублей по цене контракта в 116,5 миллиона).

Опрошенные ТАСС участники рынка предпочли воздержаться от страхования запусков ракеты-носителя «Союз-ФГ», пока не будут выяснены причины аварии 11 октября, поскольку без информации о причинах, вызвавших инцидент, невозможно оценить степень риска при последующих запусках ракет такого типа.

При этом компания МАКС в целом решила воздержаться от участия в космических рисках, объясняя такую позицию ростом частоты убытков. «С учетом ухудшения ситуации с контролем риска со стороны страхователя (в том числе ухудшение качества) — рынок закономерно отказался от участия в данном риске. Проблемы с качеством продукции не могут не влиять на цену страхования», — сказал директор по развитию страхования МАКС Сергей Печников.

Ранее РИА Новости сообщили, что пуски ракет «Союз-2.1б» (3 ноября с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-М» № 57) и «Союз-ФГ» (18 ноября) невозможны без страхования гражданской ответственности, обязательной по закону. Впоследствии вопрос страхования запуска «Союз-ФГ» с «Прогресс МС-10» в госкорпорации назвали техническим и связали с работой аварийной комиссии, расследующей причины инцидента 11 октября.

В ходе полета «Союз-ФГ» с «Союз МС-10», стартовавшего 11 октября с космодрома Байконур к МКС, на 123-й секунде произошло аварийное отключение двигателей второй ступени ракеты. Находившиеся в корабле космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт НАСА Тайлер Николас Хейг задействовали систему спасения, благодаря которой экипаж совершил аварийную посадку в спускаемой капсуле корабля. После случившегося пилотируемые пуски к МКС были приостановлены.

Комиссия, расследующая инцидент, не смогла установить причину возникновения неполадок, в связи с чем начала новое расследование. Окончательный отчет и перечень рекомендаций предприятиям ракетно-космической отрасли планируется представить 30 октября.

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