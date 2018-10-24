Пускам «Союзов» помешал российский закон

Ближайшие пуски ракет «Союз-2.1б» и «Союз-ФГ» невозможны без страхования гражданской ответственности, обязательной по закону, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Он напомнил, что конкурсы по страхованию предстоящих пусков ракет не состоялись, поскольку не нашлось желающих принять в них участие. «Страхование ракеты-носителя от аварий — это добровольное страхование, но страхование гражданской ответственности перед третьими лицами при проведении пуска — обязательное», — заключил источник.

По его словам, страховой рынок ожидает решения комиссии, расследующей причины аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10». После оглашения соответствующих выводов, отмечает источник, страховщики должны заняться изучением отчета, а «Роскосмос» — организацией нового конкурса. По другой информации, планируется начать новое расследование из-за неудачной работы комиссии.

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Запуск ракеты «Союз-1.1.б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-М» № 57, запланированный на 3 ноября, предполагалось застраховать, согласно сайту госзакупок, на три миллиарда рублей. Намеченный на 18 ноября запуск транспортного грузового корабля «Прогресс МС-10» на ракете «Союз-ФГ» предполагал страховку в размере 3,2 миллиарда рублей.

Выплаты за аварию корабля «Союз МС-10», утерянного 11 октября, составляют 4,6 миллиарда рублей. Пилотируемое транспортное средство было застраховано в компании «Согласие». Однако, как заявила 15 октября гендиректор страховой компании Майя Тихонова в эфире «России 24», из собственных средств за аварийный пуск «Согласие» выплатит не более 200 миллионов рублей (4 процента риска), поскольку остальная сумма перестрахована в других компаниях.

Согласно данным ТАСС, в перестраховке приняли участие «Ингосстрах» (25 процентов риска — 1,164 миллиарда рублей), «Российская национальная перестраховочная компания» (800 миллионов рублей), «АльфаСтрахование» (более ста миллионов рублей), а также «ВТБ Страхование», «Согаз» и зарубежные перестраховщики.

19 октября президент Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков Павел Шутов заявил РИА Новости, что планируемые в адрес госкорпорации страховые выплаты, связанные с авариями последнего годового периода (потери гидрометеорологического космического аппарата «Метеор-М №2.1», ангольского спутника AngoSat 1 и пилотируемого корабля «Союз МС-10»), составляют 15 миллиардов рублей, тогда как расходы «Роскосмоса» на страхование соответствующих пусков не превысили одного миллиарда.

В ходе полета «Союз-ФГ» с «Союз МС-10», стартовавшего 11 октября с космодрома Байконур к МКС, на 123-й секунде произошло аварийное отключение двигателей второй ступени ракеты. Находившиеся в корабле космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт НАСА Тайлер Николас Хейг задействовали систему спасения, благодаря которой экипаж совершил аварийную посадку в спускаемой капсуле корабля. После случившегося пилотируемые пуски к МКС были приостановлены.

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