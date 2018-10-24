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«Роскосмос» провалил расследование аварии «Союза»

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Комиссия, расследующая аварию ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-10», не смогла установить причину возникновения неполадок, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Собеседник рассказал, что в ходе расследования не получила подтверждения ни одна из изначально рассматриваемых версий случившегося, в связи с чем аварийная комиссия начнет новое расследование, включающее дополнительную проверку всего цикла изготовления, сборки, испытаний и предстартовой подготовки ракеты «Союз-ФГ».

Источник отметил, что в последние дни аварийная комиссия склонялась в пользу версии об ошибке, допущенной на Байконуре (Казахстан) при сборке ракеты. Также отдельные эксперты не исключают, что наблюдаемое повреждение датчика, отвечающего за сигнал к отделению бокового блока, может не иметь отношения к аварии, поскольку могло произойти не до старта ракеты при ее сборке на Байконуре, а уже при падении ступени на Землю или при погрузке и перевозке обломков блоков из Казахстана в Самару.

«Сотрудникам аварийной комиссии может потребоваться до недели, чтобы повторно изучить производственную и техническую документацию на ракету, отчеты об ее проверках и подготовке на Байконуре, а также остатки блоков ракеты, привезенные в Самару с места падения», — отметил собеседник.

«Лента.ру» попросила «Роскосмос» прокомментировать сообщение информационного агентства. «Мы уже пару раз ловили подобные "источники" на том, что какие-то околокосмические эксперты на кухне из воздуха берут информацию и распространяют ее. Комиссия продолжает свою работу. На следующей неделе [итоги расследования] точно будут объявлены, до тех пор мы не комментируем подобную информацию», — заявили в пресс-службе госкорпорации.

Окончательный отчет и перечень рекомендаций предприятиям ракетно-космической отрасли планировалось утвердить и представить председателю государственной комиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов, которым выступает глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, 30 октября.

В ходе полета «Союз-ФГ» с «Союз МС-10», стартовавшего 11 октября с космодрома Байконур к МКС, на 123-й секунде произошло аварийное отключение двигателей второй ступени ракеты. Находившиеся в корабле космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт НАСА Тайлер Николас Хейг задействовали систему спасения, благодаря которой экипаж совершил аварийную посадку в спускаемой капсуле корабля. После случившегося пилотируемые пуски к МКС были приостановлены.

30 августа Рогозин сообщил об утечке воздуха на МКС. Инцидент вызвало отверстие диаметром около двух миллиметров в обшивке корабля «Союз МС-09», пристыкованного к российскому сегменту станции. Впоследствии стало известно, что отверстие появилось в результате преднамеренного воздействия сверла на обшивку корабля. Российским космонавтам удалось оперативно заделать отверстие, однако окончательные причины случившегося, а также виновники и мотивы их действий, в «Роскосмосе» до сих пор не установили.

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