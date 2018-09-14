В России рассказали о разрастании дыры в обшивке «Союза»

Центры управления полетами в Москве и Хьюстоне располагают данными о постепенно нараставшей в течение нескольких дней, до обнаружения отверстия в корабле «Союз МС-09», утечке воздуха на МКС, что делает невозможной версию об «астронавтах-диверсантах», рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

«Датчики Международной космической станции фиксировали небольшое падение давления еще за несколько суток до обнаружения отверстия в корабле "Союз МС-09". Однако до того как она превысила пороговое значение в 0,5 миллиметра ртутного столба в час, на него не реагировали, поскольку такое падение считается допустимым», — сказал собеседник агентства.

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По его данным, давление падало в течение двух-трех суток, а решение реагировать было принято ночью 30 августа, когда была зафиксирована утечка в 0,8 миллиметра ртутного столба. По словам собеседника, данные российскому ЦУП о скорости утечки были переданы американской стороной.

Источник отметил, что если бы отверстие было сделано экипажем, внутренние датчики МКС зафиксировали бы резкое падение давления сразу после того, как сверло прошло стенку корабля и воздух начал выходить в космос. «Более правдоподобной, на основании имеющихся данных, видится версия, что герметик из заделанного еще на Земле отверстия начало постепенно высасывать в космос, пока отверстие полностью не открылось», — считает собеседник.

Согласно источникам РИА Новости, внутренняя комиссия ракетно-космической корпорации «Энергия», расследующая инцидент с утечкой воздуха на МКС, пришла к выводу, что отверстие в обшивке «Союза» появилось при сборке космического корабля на предприятии в Королеве. В свою очередь, генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин допустил, что отверстие в корпусе «Союза» могло быть сделано на орбите.

Об утечке воздуха на МКС 30 августа сообщил сам Рогозин. Причина неполадок — отверстие диаметром около двух миллиметров в обшивке пилотируемого корабля «Союз», пристыкованного к российскому сегменту станции. Впоследствии стало известно, что утечка вызвана преднамеренным воздействием сверла на обшивку корабля. Российским космонавтам удалось оперативно заделать отверстие.

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