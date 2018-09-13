В США предрекли проблемы с Россией из-за обвинений в продырявливании «Союза»

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Позиция анонимного источника, растиражированная российскими СМИ, согласно которой комиссия «Роскосмоса» в качестве приоритетной версии причин возникновения отверстия на корпусе корабля «Союз», пристыкованного к МКС, рассматривает действия американского астронавта, нелепа. Об этом пишет на страницах ArsTechnica журналист Эрик Бергер. По его мнению, она может спровоцировать трудности во взаимоотношениях между НАСА и российской госкорпорацией.

Бергер считает, что подобные обвинения являются частью игры руководства «Роскосмоса», призванной отвлечь общественность от проблем российской космонавтики. «Наблюдать политические последствия будет чрезвычайно увлекательно, поскольку мы редко замечали разногласия между "Роскосмосом" и НАСА, у которых обычно прекрасные рабочие отношения», — заключает автор.

13 сентября РИА Новости, ссылаясь на анонимный источник, сообщило, что внутренняя комиссия ракетно-космической корпорации «Энергия» (производитель кораблей «Союз»), расследующая инцидент с утечкой воздуха на МКС, установила, что на станции нет сверла достаточной длины для того, чтобы, находясь на орбите, проделать обнаруженное в обшивке отверстие.

12 сентября «Коммерсантъ», ссылаясь на анонимный источник, написал, что специальная комиссия «Роскосмоса», занимающаяся выяснением причин возникновения инцидента, в приоритетном порядке рассматривает версию, согласно которой отверстие в обшивке корабля преднамеренно просверлили американские астронавты. В ответ на публикацию газеты вице-премьер Юрий Борисов заявил, что «абсолютно неприемлемо бросать тень ни на наших космонавтов, ни на американских астронавтов».

11 сентября командир экспедиции МКС-56 Эндрю Фойстел заявил, что отверстие в корпусе «Союза» не могло быть сделано тогда, когда пилотируемый корабль находился на околоземной орбите.

Согласно источникам РИА Новости, внутренняя комиссия ракетно-космической корпорации «Энергия», расследующая инцидент с утечкой воздуха на МКС, пришла к выводу, что отверстие в обшивке «Союза» появилось при сборке космического корабля на предприятии в Королеве. В свою очередь, генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин допустил, что отверстие в корпусе «Союза» могло быть сделано на орбите.

Об утечке воздуха на МКС 30 августа сообщил Рогозин. Причина неполадок — трещина шириной 1,5 миллиметра в обшивке пилотируемого корабля «Союз», пристыкованного к российскому сегменту станции. Впоследствии стало известно, что утечка вызвана преднамеренным воздействием сверла на обшивку корабля. Российским космонавтам удалось оперативно заделать отверстие.

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