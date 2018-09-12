НАСА отреагировало на обвинения в продырявливании «Союза»

Командир экспедиции МКС-56 Эндрю Фойстел заявил, что отверстие в корпусе «Союза» не могло быть сделано тогда, когда пилотируемый корабль находился на околоземной орбите. Слова астронавта НАСА приводит CBS News.

«Я могу однозначно сказать, что, без сомнения, экипаж к этому не имел никакого отношения, и я считаю позорным и странным то, что кто-то тратит впустую время, рассказывая о том, что в этом замешан экипаж», — сказал Фойстел.

Астронавт выразил надежду на успех расследования причин случившегося, а также отметил оперативность действий экипажа МКС, которые остановили утечку воздуха из «Союза».

Согласно данным «Коммерсанта», специальная комиссия «Роскосмоса», занимающаяся выяснением причин возникновения инцидента, в приоритетном порядке рассматривает версию случившегося, согласно которой отверстие в обшивке корабля преднамеренно просверлили американские астронавты.

В ответ на публикацию газеты вице-премьер Юрий Борисов заявил, что «абсолютно неприемлемо бросать тень ни на наших космонавтов, ни на американских астронавтов». «Сегодня, до завершения расследования вешать ярлыки и искать ведьм, мягко говоря, недальновидно и опасно», — передает ТАСС слова чиновника.

До этого генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин допустил, что отверстие в корпусе «Союза» могло быть сделано на орбите.

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Ранее внутренняя комиссия ракетно-космической корпорации «Энергия», расследующая инцидент с утечкой воздуха на МКС, пришла к выводу, что отверстие в обшивке «Союза» появилось при сборке космического корабля на предприятии в Королеве.

Об утечке воздуха на МКС 30 августа сообщил Рогозин. Причина неполадок — микротрещина шириной 1,5 миллиметра в обшивке пилотируемого корабля «Союз», пристыкованного к российскому сегменту станции. Впоследствии стало известно, что утечка вызвана преднамеренным воздействием сверла на обшивку корабля. Российским космонавтам удалось оперативно заделать дыру.

В настоящее время экипаж МКС включает шесть человек: Эндрю Фойстела, Ричарда Арнольда, Серину Ауньен-Чэнселлор (США), Александра Герста (ЕС), Олега Артемьева и Сергея Прокопьева (Россия).

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