«Союз» оказался продырявлен дрелью

Комиссия «Роскосмоса» проверяет версию преднамеренного воздействия сверлом на обшивку корабля «Союз», в котором была обнаружена утечка воздуха, при производстве или в космосе, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина.

По мнению главы «Роскосмоса», российский корабль могли повредить находящиеся на МКС космонавты или астронавты. «Проверяется версия земная. Но есть и другая версия, которую мы не отметаем, — преднамеренное воздействие в космосе. Там несколько попыток воздействия сверлом», — сказал он.

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Руководитель «Роскосмоса» отметил, что воздействие было совершено неуверенной рукой. «Одно можно сказать, что воздействие было неуверенной рукой, то есть мы можем сократить версию, что это какая-то технологическая ошибка какого-то специалиста. Идет скольжение сверла по поверхности», — отметил Рогозин.

Он заявил, что специальной комиссии, созданной для выяснения обстоятельств случившегося, предстоит установить, идет ли речь о «браке или преднамеренных действиях». «Фамилию и имя хотелось бы узнать, и мы узнаем», — отметил глава госкорпорации. По его словам, комиссия уже установила, что к повреждению «Союза» привел точно не метеорит.

30 августа Рогозин сообщил, что на пристыкованном к МКС российском пилотируемом корабле «Союз» произошла утечка воздуха. Причиной неполадок стала микротрещина шириной 1,5 миллиметра.

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