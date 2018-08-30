Наука и техника
 
Умер Иосиф Кобзон→
Последние новости
Умер Иосиф Кобзон
В России объяснили «потерю аппетита» к Су-57
Сотрудник ФСБ пытал бизнесмена охотничьим карабином
В Альпах исчез туристический самолет
В Новой Зеландии надумали запретить домашних кошек
Половина россиян одобрила посадки за репосты
Россия усилит Сирию
Виновника самой массовой утечки снимков голых звезд посадили
В сети вспомнили концерт Кобзона в Ичкерии
Российские биатлонисты попались на допинге
Новости партнеров

На «Союзе» произошла утечка воздуха

Перейти в «Мою Ленту»

На пристыкованном к МКС российском пилотируемом корабле «Союз» произошла утечка воздуха, передает ТАСС заявление генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина.

Утечка, по словам чиновника, произошла ночью и утром 30 августа 2018 года. Причиной неполадок стала микротрещина шириной 1,5 миллиметра, образованная, по мнению конструкторов, столкновением корабля с микрометеоритом. На корабле имеется необходимый ремонтный комплект.

«У нас сегодня ночью была нештатная ситуация на МКС, утечка воздуха, падение давления. Были приняты меры, чтобы определить, откуда идет утечка. Американский экипаж собрался в российском сегменте. Все шесть космонавтов находились в российском сегменте. Дальше поочередно происходило перекрытие отсеков, чтобы понять, где реально что произошло. В итоге мы локализовали проблему», — сказал Рогозин.

Как сообщил «Интерфакс» источник, всего (в бытовом отсеке «Союз МС-09») было обнаружено два отверстия. «Они заклеены при помощи каптоновой ленты. Этого достаточно для безопасного завершения миссии пристыкованного к МКС корабля. Угрозы утечка не представляет», — отметил собеседник.

С 2011 года российские «Союзы» являются единственным средством доставки людей на МКС. В 2019 году запланированы первые пилотируемые полеты американских кораблей Dragon 2 и Starliner.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Роскосмос» поспорил с Минобороны
Рогозин признал зависимость от США
Глава НАСА отреагировал на угрозу прекращения поставок РД-180
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0129 августа
Красноармейцы рассматривают японские трофеи после Хасанских боев, 1938 год

«С этих высот могли обстреливать Владивосток»

Кто на самом деле победил в столкновении Советского Союза с Японией
16:5319 августа

«Армату» выставят на потеху

15:31Сегодня

В России объяснили «потерю аппетита» к Су-57

10:27Сегодня

Пуск новой ракеты ПРО попал на видео

Наука и техника00:0126 августа

Каникулы дракона

Чем занимаются японские бандиты во время отпуска: Yakuza Kiwami 2
18:2114 июля

В сети появилось видео испытаний летающей машины

11:50Сегодня

В России объяснили видимость на радарах F-22 и F-35

06:55Сегодня

Россия испытала новую ракету ПРО

Наука и техника00:0630 ноября 2017
Красноармейцы в финском плену. Лагерь в области Париккала

«Красноармейцы — голодные и нищие колхозники»

Сталин обрек тысячи солдат на мучительную смерть и подарил Финляндию Гитлеру
10:53 1 июля

Японцы пересядут на летающие автомобили

07:05Сегодня

Найден новый способ победить особо опасный рак

04:02Сегодня

Названа новая причина вымирания древних людей

Россия
«Приходит 70-летняя дама и говорит: дайте мне молодость»
В России придумали, как победить женскую старость. У медиков уже есть план
Прояснил
Что Путин думает о пенсиях россиян: главное из выступления президента
«Москва построена на наши сокровища»
Рыцари таинственного ордена рассеялись по миру. Теперь они патриоты России
Половина россиян одобрила посадки за репосты
Заморозивший до смерти россиянина полицейский пойдет под суд
В Кремле объяснили военные учения у берегов Сирии
Кремль счел рейтинг влиятельных россиян от Forbes странным
Все материалы
Мир
«Не время играть мускулами»
 
Российские военные похвастаются могуществом в Средиземном море
Соучастник подрыва Бостонского марафона вышел на свободу
Самолет-разведчик НАТО без спроса полетал у российских границ
Подозрительных американцев стали лишать гражданства
Берег смерти
Америка и Китай едва не устроили ядерную войну. Всех спас Советский Союз
Нефтяной ад
Как живется в самой опасной стране Африки
Все материалы
Бывший СССР
Легенда латвийской авиации Герберт ЦукурсПалач и джентльмен
Прославленный летчик стал нацистским преступником. Его 20 лет разыскивал «Моссад»
Руины уничтоженного обстрелами донецкого аэропорта сняли на видео
Вся украинская рать
В Киеве провели самый грандиозный парад за всю историю. Почти никто не пострадал
Укромный уголок
В Литве работала секретная тюрьма ЦРУ. Почему власти это скрывают?
На Украине составлен рейтинг самых ненавидимых политиков
В Киеве придумали план защиты от России в Азовском море
Александр Лукашенко«Крысы, мыши и прочая наркота»
Лукашенко снова разогнал министров. Станут ли белорусы жить лучше?
Все материалы
Экономика
Путин смягчил пенсионную реформу
Президент дал поблажки всем, и особенно женщинам. Это будет дорого
Пенсионный фонд ответил на слова Путина об апартаментах
Удивить мир
Уникальные отечественные технологии были представлены в Париже
Путин создал предпенсионный возраст
Медведев предложил распродать государственную собственность
Виктор ВексельбергВсе средства хороши
Российский олигарх выбрал криминал для защиты своих интересов в США
На автомобиль из «Кортежа» Путина нашелся покупатель
Все материалы
Силовые структуры
«Это будет клеймо по жизни»
Российские девушки продают себя за миллионы. Жажда роскоши приводит их в тюрьму
Служительница тьмы
Россиянка жестоко убила парня, ее боится весь город. Почему она на свободе?
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Сотрудник ФСБ пытал бизнесмена охотничьим карабином
Взорвавшего магазин в Петербурге отправили в психбольницу
В бурятской колонии «пошутили» насчет камеры для пыток
Греция выдала воевавшего за сирийских террористов россиянина
Все материалы
Наука и техника
Красноармейцы рассматривают японские трофеи после Хасанских боев, 1938 год«С этих высот могли обстреливать Владивосток»
Кто на самом деле победил в столкновении Советского Союза с Японией
Каникулы дракона
Чем занимаются японские бандиты во время отпуска: Yakuza Kiwami 2
Взяли за душу
У человека в теле нашли новый орган. Для чего он нужен?
На «Союзе» произошла утечка воздуха
В России объяснили «потерю аппетита» к Су-57
Пуск новой ракеты ПРО попал на видео
В России объяснили видимость на радарах F-22 и F-35
Все материалы
Спорт
«Он не сидел на стероидах. Он из них состоял»
Бойцы MMA играют по-грязному. На допинге даже звезды
Тайский боксер побил рекорд Мэйуэзера
Российские биатлонисты попались на допинге
Самый дорогой футболист «Спартака» покинет клуб
Судья «удушил» бойца ММА после нокаута
Дзюба рассказал об интересе клубов из Англии
Газанули
Они поднялись со дна российского футбола. И опережают чемпионов
Все материалы
Культура
Иосиф броский
За что пытались убить Кобзона и что сгубило его на самом деле
«Я всегда был заводилой»
Как жил и умер Иосиф Кобзон
Полные гондолы
Самые красивые люди мира на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
Умер Иосиф Кобзон
Умер актер из «33 квадратных метров»
Умер автор «Городка»
Эдди Мерфи в 57 лет обзаведется 10-м ребенком
Все материалы
Интернет и СМИ
«Мы никогда не будем смешнее русских»
Русские мемы свели с ума иностранцев и вышли на международный уровень
«Лучше уйти. Дальше будет только хуже»
Блогер походил по собеседованиям со скрытой камерой и разоблачил работодателей
Ольга Бузова«Для меня ты не мужик. Ты тупо пятно, которое несет фигню»
Бузова открывает мир других мужчин на телевидении. Они бьются за нее, как львы
В сети вспомнили концерт Кобзона в Ичкерии
Виновника самой массовой утечки снимков голых звезд посадили
Названы блогеры-рекордсмены по накруткам подписчиков
Степаненко потребовала от Петросяна отдать ей книгу «Оккультизм и сексуальность»
Все материалы
Ценности
Дети ларька
Шаурма, бургеры и фалафель: кто научил москвичей вкусно питаться
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Ho Chi Minh (1890-1969), Vietnamese Communist revolutionary and Dictator, Prime Minister (1946-1955) and President (1945-1969) of the Democratic Republic of Vietnam (North Vietnam). Дядюшка Хо
Женщины, сигареты и войны величайшего вьетнамца планеты
Меган Маркл нарушила правила и появилась в откровенном платье
Грузинский дизайнер захотел нажиться на популярном в 90-х сериале
Раскрыт единственный запрещенный Меган Маркл цвет
Невеста Джастина Бибера пришла к священнику с надписью «Россия» на груди
Все материалы
Путешествия
Adare Manor, Limerick, IrelandГотовьте деньги
Чем хороши лучшие отели и рестораны мира?
В горах часто можно встретить стада овец, которые не дают проехать ни на каком транспорте«Привет, красавица! Пообщаемся?»
Чем заканчиваются свидания с незнакомцами на Кавказе
Отдыхающие на набережной Шпрее в жаркий летний день. Берлин, ГерманияНа Берлин!
Россияне обязательно должны побывать в столице Германии. И вот почему
Авиакомпании увеличили время полета ради выгоды
Авиадебошира завернули в упаковочную пленку и передали полиции
Женщина-пилот спрыгнула с самолета на ходу и прославилась
Из-за драки пассажиров на борту авиарейса Москва-Душанбе пострадала стюардесса
Все материалы
Из жизни
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
У собак есть свои секреты
На чемпионате мира для собак россияне завоевали три призовых места из десяти
«Полиция развозит пьяных по домам»
История москвички, переехавшей в Исландию
Пловец ударил акулу кулаком по жабрам и остался жив
Собака упала с корабля в шторм и пять километров плыла к суше
Фанат татуировок отрезал нос и уши ради сходства со скелетом
Десятки судов из Франции напали на британских рыбаков и обратили их в бегство
Все материалы
Автосалон, которого не было
В Москву не довезли множество новинок — мы сделали это за автопроизводителей
Московский автосалон: главное
Премьеры ММАС 2018 в одной галерее
Renault Arkana во всех подробностях
Все, что нужно знать про новый французский кроссовер для России
Aurus в деталях
Рассматриваем во всех подробностях седан проекта «Кортеж»
Из конструктора Lego сделали Bugatti Chiron. И на нем можно ездить
Прототип Skoda расскажет о будущем «заряженных» RS-моделей
Появились первые официальные снимки кабриолета BMW 8-Series
Все материалы
Под мостом
Сколько стоит жилье в Крыму
«Вечером лучше вообще не выходить на улицу»
Москвичка переехала на дачу. Ее жизнь превратилась в ад
El Ateneo Grand Splendid, Buenos AiresБумажный рай
В этих магазинах хочется жить. Только посмотрите
Россиянам пообещали снижение ставок по ипотеке
Квартиру известного коллекционера обворовали в Москве
Шокировавший известного блогера дом решили снести
Названы самые вонючие города России
Все материалы