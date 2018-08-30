На «Союзе» произошла утечка воздуха

На пристыкованном к МКС российском пилотируемом корабле «Союз» произошла утечка воздуха, передает ТАСС заявление генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина.

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Утечка, по словам чиновника, произошла ночью и утром 30 августа 2018 года. Причиной неполадок стала микротрещина шириной 1,5 миллиметра, образованная, по мнению конструкторов, столкновением корабля с микрометеоритом. На корабле имеется необходимый ремонтный комплект.

«У нас сегодня ночью была нештатная ситуация на МКС, утечка воздуха, падение давления. Были приняты меры, чтобы определить, откуда идет утечка. Американский экипаж собрался в российском сегменте. Все шесть космонавтов находились в российском сегменте. Дальше поочередно происходило перекрытие отсеков, чтобы понять, где реально что произошло. В итоге мы локализовали проблему», — сказал Рогозин.

Как сообщил «Интерфакс» источник, всего (в бытовом отсеке «Союз МС-09») было обнаружено два отверстия. «Они заклеены при помощи каптоновой ленты. Этого достаточно для безопасного завершения миссии пристыкованного к МКС корабля. Угрозы утечка не представляет», — отметил собеседник.

С 2011 года российские «Союзы» являются единственным средством доставки людей на МКС. В 2019 году запланированы первые пилотируемые полеты американских кораблей Dragon 2 и Starliner.

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