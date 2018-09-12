«Роскосмос» заподозрил американцев в продырявливании «Союза»

Специальная комиссия «Роскосмоса» считает приоритетной версию, по которой американские астронавты могли преднамеренно просверлить отверстие в космическом корабле «Союз МС-09». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленный источник.

Собеседник издания пояснил, что астронавты могли спровоцировать досрочную отправку корабля на Землю из-за болезни одного из членов экипажа. Срочная эвакуация всего экипажа со станции позволила бы ему продолжить полноценное лечение, а бытовой отсек, в котором и было обнаружено отверстие, сгорел бы при входе в атмосферу. При этом в случае острой медицинской необходимости американцам придется самим платить за новый корабль. Также в пользу версии о саботаже говорит тот факт, что «Союз» пристыкован рядом с американской частью станции.

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По информации газеты, комиссия пришла к выводу, что дыра была сделана уже в космосе. Вокруг отверстия видны несколько точек, получившихся из-за отсутствия упора на дрели, что характерно для работ в безвоздушном пространстве.

30 августа генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что на пристыкованном к МКС российском пилотируемом корабле «Союза МС-09» произошла утечка воздуха. Причина неполадок — микротрещина шириной 1,5 миллиметра. Впоследствии стало известно, что утечка вызвана преднамеренным воздействием сверла на обшивку корабля.

Сейчас на МКС находятся шесть человек: командир экипажа Эндрю Фойстел, Ричард Арнольд, Серина Ауньен-Чэнселлор (США), Александр Герст (Германия), Олег Артемьев и Сергей Прокопьев (Россия).

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