Разрушение «Союза» показали на видео

Разрушение второй ступени ракеты-носителя «Союз-ФГ», запущенной 11 октября с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» к МКС, показали на видео, сообщает РИА Новости.
Нештатная ситуация сопровождалась аварийным отключением двигателей второй ступени после отделения от первой.
На борту трехместного «Союз МС-10» находились космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт НАСА Тайлер Николас Хейг. Экипаж задействовал систему спасения и совершил аварийную посадку в спускаемой капсуле корабля.
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