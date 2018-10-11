Раскрыты подробности аварии на «Союзе»

Вице-премьер России Юрий Борисов раскрыл подробности аварии на ракете-носителе «Союз МС-10». Об этом пишет РИА Новости.

«На 123 секунде произошло срабатывание аварийной системы спасения, она отработала штатно, отделилась капсула от ракеты-носителя, экипаж благополучно приземлился на землю», — сказал Борисов. Он также добавил, что судя по времени аварии, она произошла при отделении первой-второй ступени.

В четверг, 11 октября, при запуске пилотируемого корабля «Союз» с Байконура произошло отключение двигателей второй ступени при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени. Затем сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют. Экипаж совершил аварийную посадку и приземлился в Казахстане, все остались живы.

В результате аварии экипаж Международной космической станции (МКС) может на неопределенное время остаться в количестве трех человек. Помимо этого, после случившегося программа пилотируемых и грузовых пусков к МКС будет пересмотрена.

На борту находились члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт НАСА Тайлер Хейг. Третье место на корабле занял контейнер с продуктами. Они должны были провести в космосе 187 суток, в российской программе было запланировано 56 экспериментов.

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