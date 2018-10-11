Названа причина аварии «Союза»

Причиной аварии ракеты-носителя «Союз» могли стать плохие крепления центрального блока ускорителя. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в ракетно-космической отрасли.

«Возможно, из-за плохого крепления при отделении блоков второй ступени один из них мог зацепить центральный блок, чем вызвал аварию», — сказал собеседник агентства.

В четверг, 11 октября, при запуске пилотируемого корабля «Союз» с Байконура на 119-й секунде полета произошло отключение двигателей второй ступени при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени. Затем сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют.

Экипаж совершил аварийную посадку и приземлился в Казахстане.

На борту находились члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт НАСА Талер Хейг. Третье место на корабле занял контейнер с продуктами. Они должны были провести в космосе 187 суток, в российской программе было запланировано 56 экспериментов. Запуск был посвящен столетию Завода экспериментального машиностроения (ЗЭМ) ракетно-космической корпорации «Энергия», на котором изготавливают «Союзы».

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