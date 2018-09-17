Космонавта променяли на контейнер с едой

Вместо третьего члена экипажа корабля «Союз МС-10» на МКС отправят грузовой контейнер с продуктами. Об этом сообщил российский космонавт Алексей Овчинин, пишет РИА Новости.

Овчинин и астронавт НАСА Талер Хейг вошли в состав основного экипажа миссии МКС-57/58. В составе дублирующего экипажа — россиянин Олег Кононенко и астронавт Канадского космического агентства (CSA) Давид Сен-Жак. Во время возвращения корабля на Землю третье место займет космонавт из ОАЭ.

«В третьем кресле будет установлен грузовой контейнер, который будет загружен продуктами питания», — сказал Овчинин в ходе предполетной пресс-конференции.

Основной экипаж должен отправиться к МКС 11 октября. Они проведут в космосе 187 суток и в российской программе запланировано 56 экспериментов.

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