«Роскосмос» перебрал двигатели «Протонов» и «Союзов»

Воронежский механический завод завершил проверку 58 двигателей для ракет «Протон» и 16 силовых агрегатов для «Союзов». В ближайшее время после проверки пройдут испытания двигатели последних двух партий, после чего их направят заказчику, сообщил ТАСС директор предприятия Игорь Мочалин.

«Мы завершаем проверку и, где это требовалось, доработку двигателей для ракет-носителей согласно графику — в первом квартале года. В соответствии с планом производства идет изготовление и отгрузка новых товарных двигателей», — сказал он.

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По словам гендиректора научно-производственного объединения «Энергомаш» Игоря Арбузова, на предприятии повышено качество выпускаемых изделий, для чего «жестко контролировалось соблюдение требований системы менеджмента качества, закуплено новое оборудование, которое позволяет снизить риски, связанные с человеческим фактором».

В начале 2017 года «Роскосмос» отозвал для проверки все двигатели, стоящие на вторых и третьих ступенях «Протон-М», а также начал перепроверять силовые агрегаты для третьих ступеней «Союз-У» и «Союз-ФГ». Оказалось, что при производстве двигателей для тяжелых ракет с 2015 года использовали не отвечающий техническим требованиям припой. Силовые агрегаты для средних ракет начали проверять после аварии «Союз-У» с «Прогресс МС-04» в декабре 2016 года.

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