Стали известны последствия аварии «Союза»

Экипаж Международной космической станции (МКС) из-за аварии может на неопределенное время остаться в количестве трех человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

«Там остается три человека, что, соответственно, скажется на научных экспериментах на неопределенное время, пока к ним не пошлют кого-то и не будет установлена причина аварии», — уточнил он.

Другой собеседник агентства рассказал, что после случившегося программа пилотируемых и грузовых пусков к МКС будет пересмотрена.

В четверг, 11 октября, при запуске пилотируемого корабля «Союз» с Байконура на 119-й секунде полета произошло отключение двигателей второй ступени при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени. Затем сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют. Экипаж совершил аварийную посадку и приземлился в Казахстане, все остались живы.

По предварительной информации, причиной аварии могли стать плохие крепления центрального блока ускорителя.

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