В Канаде анонсировали космодром для украинских ракет «Циклон-4М»

Североамериканская компания Maritime Launch Services (MLS), сотрудничающая с украинскими заводом «Южмаш» и конструкторским бюро «Южное», выложила на YouTube анимацию запуска ракеты «Циклон-4М» с космодрома, расположенного на территории Канады, сообщает SpaceQ.

В подписи к ролику отмечается, что компания находится в процессе согласования с компетентными инстанциями документации, определяющей экологические требования и финансовое обеспечение для пусковой площадки, и надеется завершить соответствующие мероприятия в течение месяца.

Весной 2017-го стало известно, что компания MLS планирует запускать модифицированные украинские ракеты «Циклон-4» со строящейся площадки Кансо-Хейзел Хилл на побережье Атлантического океана (канадская провинция Новая Шотландия). Сооружение космодрома, работы над ракетой и первый пуск «Циклон-4М» в 2020 году оцениваются в 240 миллионов долларов. К 2022-му MLS планирует ежегодно проводить восемь стартов.

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Штаб-квартира MLS, принадлежащей трем американским компаниям, расположена в канадском Галифаксе (административный центр Новой Шотландии). Первоначальное финансирование проект получил от калифорнийской United Paradyne, специализирующейся на разработке ракетного топлива.

Проектирование двухступенчатого носителя «Циклон-4М» предполагает использование разработок, полученных при реализации «Циклона-4». В частности, вторая ступень новой ракеты будет создана на основе третьей ступени и головного блока. Также предполагается максимальное использование существующих ракетных двигателей, прежде всего РД-861К, который планировалось устанавливать на третью ступень «Циклона-4».

Ранее проект «Циклон-4» Украина развивала в сотрудничестве с Бразилией. Программа, по заверениям украинской стороны, завершенная на 90 процентов, была свернута в 2015 году.

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