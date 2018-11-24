Рогозин решил проверить факт пребывания американцев на Луне

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин решил проверить, действительно ли американские астронавты были на Луне. Об этом он объявил во время встречи с президентом Молдавии Игорем Додоном, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Мы такую задачу поставили: полететь проверить, были они там или не были. Они говорят, что были. Но мы проверим», — сказал глава Роскосмоса.

В начале ноября 2018 года Рогозин объявил, что Россия планирует создать на Луне долгосрочную посещаемую базу. Тогда он не уточнил, сколько времени может пройти с начала пилотируемых полетов на Луну (первая высадка российского космонавта запланирована на 2030 год) до создания полноценной базы.

Первая в истории человечества высадка на Луну была осуществлена в 1969 году, на поверхность спутника ступили астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин. Спустя несколько лет зародилась так называемая теория лунного заговора. Ее центральная идея состоит в том, что в действительности высадка людей не производилась, а фотографии и киносъемки были сфальсифицированы американским правительством.

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