США указали на место России у Луны

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Лидирующая роль в будущей международной окололунной станции Gateway принадлежит США, сообщили РИА Новости в НАСА.

«Gateway будет создан многонациональными усилиями под руководством НАСА, и в настоящее время продолжается обсуждение о возможном вкладе других космических агентств, включая партнеров по МКС, в возможное создание международного проекта Gateway», — заявили в американском космическом агентстве.

В НАСА уточнили, что облик проекта до сих пор окончательно не утвержден и обсуждается с партнерами внутри и вне США. «НАСА продолжает работать с представителями промышленности США и международными партнерами над структурой Gateway, которая позволит направить туда первые пилотируемые экспедиции, продемонстрировать больше научных и технологических возможностей и создать больше пространства для астронавтов, где они смогут работать и жить», — отметили в ведомстве.

В сентябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не будет участвовать в проекте Gateway на вторых ролях. Он добавил, что лунная станция может быть создана совместно со странами БРИКС.

В том же месяце космонавт Олег Котов рассказал ТАСС, что в настоящее время российский экипаж на МКС состоит из двух, а не трех человек, как ранее, по причине отсутствия средств на запуск грузовых кораблей «Прогресс».

В апреле РИА Новости со ссылкой на анонимный источник в ракетно-космической отрасли сообщало, что США и партнеры настаивают на использовании Россией при создании шлюзового модуля для Gateway, который должен стать основным вкладом РФ в проект, американских технических стандартов. Тогда же собеседник агентства высказал мнение, что западные страны хотели бы исключить Россию из проекта по причине задержек в технологических циклах изготовления космической техники.

В том же месяце ракетно-космическая корпорация «Энергия» предложила создать шлюзовой модуль для Gateway за счет США или ЕС, поскольку в Федеральной космической программе до 2025 года средства на создание шлюзового модуля для международной окололунной станции не предусмотрены.

В апреле 2014 года Рогозин, занимая должность вице-премьера, назвал колонизацию Луны стратегической задачей.

Переговоры о создании окололунной станции начались в 2013 году. В сентябре 2017-го Россия и США подписали соглашение о намерениях по созданию окололунной станции Gateway. Строительство станции намечено на 2022-й, присоединение российского шлюзового модуля к ней — на 2024-й.

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