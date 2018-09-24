В России признали отсутствие денег на пилотируемую космонавтику

В настоящее время российский экипаж на МКС состоит из двух, а не трех человек, как ранее, по причине отсутствия средств на запуск грузовых кораблей «Прогресс», заявил ТАСС космонавт Олег Котов.

«У нас летают два человека не потому, что это хорошо, а потому, что нет денег на запуск еще одного космического грузового корабля», — сказал специалист.

По его словам, после сокращения численности российского экипажа время на проведение экспериментов снизилось на 80 процентов.

Котов отметил, что третий россиянин на МКС появится после запуска многофункционального лабораторного модуля «Наука», который планируется в конце 2018 года.

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С весны 2017 года «Роскосмос» сократил численность российского экипажа станции с трех до двух человек. Такое решение госкорпорация объяснила переносом сроков запуска «Науки». «Роскосмосу» не удалось найти желающих занять освободившееся место в «Союзе», которое стали занимать грузовые контейнеры.

Россия с 2007-го планирует отправить к МКС модуль «Наука», который должен войти в состав российского сегмента. В качестве причин переноса называются обнаруживаемые в нем неисправности. Новый блок в перспективе призван стать основой для национальной российской орбитальной станции. После «Науки» к МКС должно быть запущено еще два модуля.

Заместитель главы Института медико-биологических проблем РАН по науке, кандидат медицинских наук Котов совершил три полета к МКС и шесть раз работал в открытом космосе.

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