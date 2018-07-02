«Роскосмос» раскрыл судьбу «Науки»

Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» в случае, если в ходе его проверки «не будет выявлено новых замечаний», в ноябре 2018-го отправится на Байконур, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

Чиновник отметил, что в настоящее время ведутся регламентные работы, решение о завершении которых должен принять Совет главных конструкторов, возглавляемый генеральным конструктором по пилотируемым комплексам госкорпорации Евгением Микриным.

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«Планируется, что это произойдет в ноябре этого года, если в ходе работы не будет выявлено новых замечаний», - сказал Устименко.

Россия с 2007-го планирует отправить к МКС многофункциональный лабораторный модуль «Наука», который должен войти в состав российского сегмента. В качестве причин переноса называются обнаруживаемые в нем неисправности. Новый блок в перспективе призван стать основой для национальной российской орбитальной станции. После «Науки» к МКС должно быть запущено еще два модуля.

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