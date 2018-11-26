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Кудрин рассказал о миллиардном воровстве в «Роскосмосе»

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Госкорпорация «Роскосмос» является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала «Россия-1», передает ТАСС.

«Большие проблемы у нас с Роскосмосом. Там есть просто нерациональные траты, нарушения дисциплины всевозможные. Неправильно проводятся процедуры закупок, завышены цены, очень много омертвлено средств на недостроенные объекты или на объекты, которые просто простаивают, не использованы средства на счетах месяцами. Ну а кроме того, несколько миллиардов утрачено — то есть, по сути, своровано», — сказал он.

Проверить «Роскосмос» летом попросил руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин. После аудита он утвердил план по противодействию коррупции на 2018-2020 годы. Тогда выяснилось, что общая сумма выявленных нарушений, недостатков поступлений и использования средств составила 760 миллиардов рублей.

В январе «Роскосмос» признали худшим исполнителем бюджета среди российских ведомств, поскольку госкорпорация выплатила 9,5 миллиарда рублей из 52 запланированных.

После заявления Кудрина в Роскосмосе ответили, что изучают претензии Счетной палаты, и планируют принять меры против финансовых нарушений, передает РИА Новости. «Проверка продолжается, по результатам будут сделаны необходимые выводы и проведены организационные действия», — отметили в госкорпорации.

11 ноября Рогозин предложил использовать сталинские методы при испытаниях системы аварийного спасения (САС) нового корабля «Федерация». «Когда товарищу Сталину показали бронемашину, в которой он должен ездить, и [сказали], что ее не пробьет ППШ, он посадил внутрь конструктора этой машины, и ее изрешетили из автомата. Конструктор остался жив, потому что машина оказалась хорошая. Я предлагаю записать в решение, что мы конструкторов обязательно должны посадить в корабль при испытаниях САС», — сказал он.

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