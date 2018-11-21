Раскрыты траты России на МКС

Россия за все время существования Международной космической станции (МКС) потратила на проект менее 10 миллиардов долларов, в то время как США израсходовали более 100 миллиардов, сообщил РИА Новости руководитель Научно-технического совета (НТС) «Роскосмоса» Юрий Коптев.

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«В итоге получилось, что на сегодняшний день США потратили на МКС свыше 100 миллиардов долларов с учетом дорогостоящих полетов шаттлов. Мы — меньше 10 миллиардов долларов», — сказал Коптев.

Руководитель НТС отметил, что, кроме денег, Россия внесла в проект безопасную транспортную систему и развитые средства поиска и спасения космонавтов. Коптев добавил, что при создании МКС наша страна учитывала советский опыт, а также пыталась экономить «на всем».

По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, «соотношение бюджета НАСА на 2018-2019 годы по отношению к Федеральной космической программе России составляет 14,8 раза».

Функционально-грузовой блок «Заря», ставший первым элементом МКС, запущен 20 ноября 1998 года. Станция создана США и Россией при участии Японии, ЕС и Канады.

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