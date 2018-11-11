В «Роскосмосе» решили применить сталинские методы

В экипаж нового корабля «Федерация» необходимо включить разработчиков новой системы аварийного спасения (САС). Такое предложение озвучил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, его слова в воскресенье, 11 ноября, приводит РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Когда товарищу Сталину показали бронемашину, в которой он должен ездить, и [сказали], что ее не пробьет ППШ, он посадил внутрь конструктора этой машины, и ее изрешетили из автомата. Конструктор остался жив, потому что машина оказалась хорошая. Я предлагаю записать в решение, что мы конструкторов обязательно должны посадить в корабль при испытаниях САС», — передал собеседник агентства слова Рогозина, сказанные на заседании в ракетно-космической корпорации «Энергия».

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Как отметил источник, таким образом глава госкорпорации отреагировал на предложение одного из конструкторов установить на «Федерации» новую САС, при этом сократив количество ее испытаний на новом корабле.

В июне 2017-го Игорь Комаров, руководивший «Роскосмосом» до мая 2018-го, заявил, что первый (беспилотный) пуск «Федерации» состоится на ракете «Союз-5» в 2022 году с космодрома Байконур. Позже стало известно, что летные испытания нового российского космического корабля могут сдвинуть с 2022-го на 2025 год.

«Федерация» — пилотируемый транспортный космический корабль нового поколения, разработанный корпорацией «Энергия» взамен используемых сейчас «Союзов».

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