Управляющий МКС российский компьютер сломался

На российском сегменте МКС вышел из строя один из трех компьютеров управления, сообщил «Интерфаксу» источник в американских органах контроля за станцией.

«Зафиксирован отказ через снятие готовности одного из трех компьютеров, управляющих российским сегментом МКС в модуле "Звезда". Пока восстановить работу компьютера не удается», — сказал собеседник агентства. Два других компьютера, по словам источника, работают штатно.

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В ноябре глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия планирует создать на поверхности Луны долгосрочную посещаемую базу. При этом изучение спутника Земли будет доверено роботам-аватарам.

В октябре на 123-й секунде полета на ракете «Союз-ФГ», стартовавшей с кораблем «Союз МС-10» к МКС, произошло аварийное отключение двигателей второй ступени ракеты. Находившиеся в корабле космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт НАСА Тайлер Николас Хейг задействовали систему спасения, благодаря которой экипаж совершил аварийную посадку в спускаемой капсуле корабля. Причина аварии, согласно заключению расследовавшей случившееся комиссии, «носит эксплуатационный характер».

В августе Рогозин сообщил об утечке воздуха на МКС, которую вызвало отверстие диаметром около двух миллиметров в обшивке корабля «Союз МС-09», пристыкованного к российскому сегменту станции. Впоследствии стало известно, что отверстие появилось в результате преднамеренного воздействия сверла на обшивку корабля. Российским космонавтам удалось оперативно заделать отверстие, однако окончательные причины случившегося, а также виновников и мотивы их действий в «Роскосмосе» до сих пор не установили.

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